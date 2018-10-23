Эксперт: Из-за подорожания хлеба россияне будут потреблять меньше мяса

Крупные красноярские производители хлеба обратились к торговым сетям с просьбой поднять отпускные цены на все виды их продукции. Это может привести к росту цен на хлебобулочные изделия на 8–12%. Переговоры о повышении отпускных цен складываются нелегко, пишет «Коммерсант».

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ предположил, что из-за подорожания хлеба россияне будут потреблять меньше мяса, сообщает НСН.

«Мы с вами реагировали на все это достаточно спокойно, когда росли и наши доходы. Проблема последних лет заключается в том, что рост реальных доходов остановился, а у некоторых групп населения они и вовсе снижаются. Подавляющее число населения находится в ситуации, которая сдерживает потребление. Что касается хлебобулочных, нет более дешевых продуктов, которыми можно было бы заменить эти, когда растут цены на них. Что же, будем платить больше за счет сокращения потребления более дорогих продуктов, например, из мясной группы. Думаю, что будет так», - пояснил специалист.