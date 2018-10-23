Россия не допустит появления американских ракет на Украине

«Мы не можем допустить появления американских ракет средней и малой дальности на территории Украины. Всеми возможными нам силами и средствами. Эту мысль министр обороны Сергей Шойгу озвучил на встрече с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном». Об этом после встречи рассказал «Аргументам недели» источник в военном ведомстве. По его словам, «сложилось понимание, что наша позиция была услышана».

Офицер подчеркнул, что военно-политическое руководство России располагает информацией о том, что украинская сторона уже обратилась в Вашингтон с просьбой разместить на ее территории американские КР. «Сейчас их не размещение гарантирует Договор РСМД. В случае его денонсации открывается потенциальная возможность их дислокации на Украине. Повторюсь – этого мы не допустим», - подчеркнул он.