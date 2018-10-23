Борис Дубровский рассказал Дмитрию Медведеву о подготовке к саммитам

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский вчера, 22 октября, рассказал в Москве премьер-министру Дмитрию Медведеву о проведенной работе по подготовке к предстоящим саммитам.

Глава региона отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком. В данный момент активно строятся два здания конгресс-холла, в которых будут приниматься около 30 делегаций со всего мира. Продолжается подготовка гостиничного комплекса. Финансирование объектов определено, объекты будут сданы в заявленные сроки.

Также на деньги частного инвестора началась реконструкция челябинского аэропорта, эти работы завершаться уже в 2019 году. После реконструкции терминала аэропорт сможет отправлять и принимать до 2.5 миллионов пассажиров в год.

Кроме того, найдены частные инвесторы, которые намерены вскладчину с государством приступить к строительству ВСМ, соединяющей Екатеринбург и Челябинск.