В деле Виноградова следствие перепутало Гражданский кодекс с Уголовным

Уголовное дело, заведенное против предпринимателя Валентина Виноградова, вероятно, станет "венцом" самых абсурдных обвинений, когда и где-либо выдвигаемых против предпринимателей. Одновременно оно предполагает абсолютную нелепицу в трактовке следствием фундаментальных основ предпринимательского права, которое у нас детально регламентировано в Гражданском кодексе РФ и других федеральных законах.

"Ущерб" со знаком "плюс"

Поясним фабулу этого дела. Виноградов был задержан в июле в Словакии по российскому международному ордеру с целью его экстрадиции в Россию. В вину ему вменяют мошенничество, якобы совершенное в отношении компании Дайбела Девелопментс Лимитед. Заявление об этом подал другой бизнесмен Эдуард Шифрин в 2016 году, после чего следователем 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве К.С. Ануркиным было возбуждено уголовное дело № 11601455008002846 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суть этого как бы "преступления" заключается в том, что в уже далеком, по меркам предпринимательского права, 2007 году Виноградов продал за 85 млн. долларов другому бизнесмену Эдуарду Шифрину торговый центр «Миллион мелочей», расположенный в Москве на улице Пришвина. В своем заявлении о мошенничестве Шифрин утверждает, что при осуществлении сделки с Виноградовым по покупке, якобы произошел обман в форме предоставления «подложных сведений относительно достоверной стоимости объекта недвижимости». И этим как будто бы Шифрину нанесен некий ущерб.

И здесь сразу же начинают проявляться интересные факты. Ущерб предполагает некие финансовые потери, однако в 2012 году Шифрин продал ТЦ «Миллион мелочей» уже по стоимости 93 млн. долларов, получив прибыль в размере 8 миллионов долларов! Важно и то, что при совершении сделки между Виноградовым и Шифриным была произведена оценка предмета покупки ведущей международной компанией «Кушман Анд Вейкфилд», которая определила рыночную оценку данного торгового центра в размере 115 млн. долларов. При этом данная оценка никем под сомнение не ставилась и не опровергалась, а заключенные договоры не были оспорены или признаны недействительными. Кроме того, следствием была назначена судебная экспертиза и согласно ее заключению рыночная стоимость ТЦ «Миллион мелочей» составляет 97 млн. долларов США. Тем не менее, следствие настаивает на неком ущербе! Может быть оно пользуется какой-то другой параллельной арифметикой, где "плюс" вовсе не "плюс", а однозначный "минус"? Мягко говоря, "логику" следствия понять крайне сложно.

Здесь вполне уместна такая параллель. Это как бы вы продали кому-то свой автомобиль, предварительно оценив его в авторитетном автосервисе. Затем покупатель вашего авто перепродает его другому лицу, получив вполне ощутимую прибыль, а затем через 10 лет пишет на вас заявление о мошенничестве, что вы якобы завысили стоимость и поэтому он понес некие убытки. Абсурд?! Вне всякого сомнения. Но у следствия другая точка зрения. Вообще переводить гражданско-правовые споры в уголовную плоскость − это стало "трендом" последнего времени. Там где гражданское право однозначно гарантирует конкуренцию и свободу предпринимателю в его действиях, некоторые следователи видят в этом бескрайнее поле для уголовного преследования. Стоит за этим, вероятнее всего, коррупция, так как столь явно подставлять следователем свою репутацию и компетенции можно, наверное, лишь за какие-то ощутимые "бонусы". Вне всякого сомнения, что данное уголовное дело станет подтверждением циничного фразеологизма, что "был бы человек, а статья найдется". Особенно, если за это заплачены хорошие деньги.

Истинной же целью заявления о мошенничестве со стороны Шифрина, по мнению самого Виноградова, стал его статус ключевого свидетеля обвинения в уголовном деле против Шифрина, которое расследуется в суде Лондона.

Мнение известного правоведа

Вот что по этому поводу думает такой известный правовед, как Наталья Крылова, которая является доктором юридических наук, профессором кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. То есть, это профессионал топ-уровня в сфере уголовного законодательства. Детально изучив все документы и факты уголовного дела, Крылова подготовила юридическое заключение.

«В действиях Виноградова по событиям 2007-2009 гг., изложенным в постановлении о его привлечении в качестве обвиняемого от 13 октября 2017 г., отсутствует умысел на хищение чужого имущества или права на такое имущество, путем обмана или злоупотребления доверием, − поясняет Крылова. − Эти действия имели характер гражданско-правовых отношений и не могут рассматриваться как уголовно-наказуемое поведение».

На тему якобы неправильной оценки проданного объекта она заявляет следующие:

«Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости в виде нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, д. 26, определенная в отчете ООО «Кушман, Вейкфилд Стайлз и Рябокобылко» в размере 115 800 000 млн. долларов США, не может считаться «недостоверной» или «необъективной», поскольку данная оценка была проведена независимыми оценщиками, обусловлена поставленными перед ней конкретными целями, опиралась на соответствующие данным целям методики подсчета стоимости объекта недвижимости и отвечала всем установленным законодательством Российской Федерации требованиям. В материалах, предоставленных специалисту, отсутствуют какие-либо данные о подложности данного отчета, его фальсификации, о каком-либо конфликте интересов или зависимости оценщиков от клиента, иных нарушениях порядка проведения оценочной деятельности, установленного в РФ. Указание на такие данные отсутствует и в постановлении о привлечении Виноградова В.В. в качестве обвиняемого от 13 октября 2017 года».

В заключение Наталья Крылова делает однозначные выводы в пользу невиновности Виноградова:

«На основании изучения совокупности документов и материалов, представленных для настоящего исследования, прихожу к выводу об отсутствии в действиях обвиняемого Виноградова В.В. по предъявленному ему обвинению, всех признаков состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, т.е. хищения в форме мошенничества, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере. В действиях обвиняемого Виноградова В.В. отсутствуют как объективные, так и субъективные признаки состава данного преступления.

Возбуждение 17 июня 2016 г. уголовного дела по факту совершения в 2007-2008 гг. сделок по приобретению компаниями «Росинтернет Консалтинг ЛТД» и «Тампура Инвестментс Лимитед» 100% долей в уставном капитале ООО «Компания Интертрейд» и последующее уголовное преследование Виноградова В.В., который не являлся ни стороной указанных сделок, ни их бенефициаром, не основаны на законе. С учетом того, что последние действия, инкриминируемые обвиняемому Виноградову В.В. следствием, имели место в апреле 2009 г., срок давности его привлечения к уголовной ответственности истек в апреле 2015 года».

Столь безапелляционное заявление известного правоведа о невиновности Валентина Виноградова свидетельствуют о том, что вряд ли тут речь идет о непрофессионализме следователя. Повторим, что, скорее, речь тут можно вести о некой заинтересованности и задаче выдвинуть серьезное обвинение против Виноградова, не считаясь с законом, фактами и мнениями адвокатов и многочисленных экспертов.

В дело вмешался парламентарий

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов обратился к Генеральному прокурору Юрии Чайке с просьбой взять на особый контроль уголовное дело против Виноградова. Парламентарий указал на вероятный необоснованный перевод гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую плоскость. В связи с чем Свинцов в своем обращении к Генпрокурору заявил о необходимости провести проверку обоснованности уголовного преследования и дать оценку законности действий и решений органов предварительного следствия.

Пытки в колониях стали обыденностью

Но абсурд уголовного дела для Виноградова в части его жизни и здоровья − это не основная проблема. Предполагая серьезный заказной характер его преследования, не сложно предположить, что его ждет в случае экстрадиции. Ничего хорошего, включая возможное убийство в местах заключения. Достоверной статистики по подозрительным смертям в СИЗО нет, тем не менее, общественность даже по отрывочным фактам имеет представление о творящихся в местах заключении беспределе. Вспомнить хотя бы чудовищные пытки и издевательства в ярославской колонии ИК-1, которым подвергли заключенного Евгения Макарова. Их видеозапись была выложена "Новой газетой" и моментально всколыхнула всю страну. В этом видео, за первые дни набравшем несколько миллионов просмотров, 18 работников колонии жестоко пытают Макарова, распятого на столе в «классе воспитательной работы». После чего достояние общественности стали многочисленные факты избиений, унижений и подозрительных смертей заключенных во многих других колониях. Евгений Макаров, в частности, заявил и об убийствах заключенных, гибель которых администрация колонии представляла как смерть от естественных причин.

Мнение правозащитников

Другой бывший заключенный этой же колонии Руслан Вахапов, ставший правозащитником, рассказал для интернет-издания "Лента.ру", что пытки заключенных практикуются регулярно и за малейшие провинности. Бьют за любые ссоры с сотрудниками, за курение в неположенных местах и даже за то, что человек «кому-то не понравился внешне».

«Однажды заключенного били так, что разорвали ему печень, и он вскоре скончался в больнице, − рассказывает про убийство в стенах колонии Руслан Вахапов. − . Его мучили около двух часов, он падал на пол, его поднимали и снова били. Знаете, за что с ним так? Он отказался снимать штаны и трусы и приседать с голым задом. Он не хотел выполнять извращенные указания сотрудников».

Вахапов также обратил внимание, что пострадавшим от пыток людям несколько дней не оказывалась медицинская помощь. По его наблюдениям, только за 2016-2017 годы в ИК-1 скончалось пять человек, не получивших своевременного лечения. Один из них около недели пробыл в колонии парализованным, ожидая помощи врача. И впоследствии умер в больнице.

Тему пыток прокомментировал и предприниматель Алексей Шматко, который тоже был жертвой заказного уголовного дела и которого в СИЗО подвергли серьезным пыткам:

«Если говорить о деле Валентина Виноградова, то хочу напомнить публично сказанные Владимиром Путиным на Госсовете РФ слова о том, что 85 процентов уголовных дел против бизнесменов − заказные. Цель этих уголовных дел − убрать конкурента, отобрать активы, бизнес. Дело Виноградова, как я понял из заявлений его адвокатов, откровенно заказное, а само обвинение вызывает недоумение. Причем заказ пришел с очень высокого уровня, учитывая уровень его оппонента в споре. В случае экстрадиции в Россию Виноградова, вне всякого сомнения, ждут жестокие пытки и даже, вполне вероятно, его могут убить, учитывая, что у его уголовного дела очень высокопоставленные заказчики. В лучшем случае ему удастся откупиться ценой всего своего имущества. Но это не избавит его от пыток и унижений его человеческого достоинства.

Пыткам заключенных подвергают с целью, чтобы они дали нужные для следствия показания. Пытки применяются к большому числу заключенных, и это массовая проблема в российских СИЗО. Пытки включают как физическое воздействие, так и психологическое. ЕСПЧ приравнивает к пыткам даже простое содержание в российских СИЗО и перевозку заключенных, так как при этом по европейским меркам нарушены все необходимые нормы. В российских СИЗО и тюрьмах не ведется никакой статистики по пыткам и связанным с ними убийствам заключенных».

Так что Виноградову есть чего очень серьезно опасаться в случае его экстрадиции в Россию. Эту угрозу прекрасно понимают и в Словакии. Местные СМИ, со ссылкой на местных и российских правозащитников, публикуют материалы, призывая прекратить процедуру экстрадиции. Аргументируют они как раз "заказным" характером уголовного дела, абсурдным "составом преступления" и более чем серьезной угрозой для жизни и здоровья Виноградова. Такие опасения имеют полное обоснование, если учитывать олигархический статус его оппонента и практически неограниченные финансовые возможности