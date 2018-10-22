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Тело британского туриста, скончавшегося в Египте, доставили без сердца и почек
22 октября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Британский турист Дэвид Хамфрис вернулся домой из Египта без сердца и обеих почек. Путешественник заболел на отдыхе в Египте, проходил курс лечения в местной больнице, но египетские медики не помогли, 62-летний мужчина умер. Тело туриста привезли на родину.
Повторное вскрытие в Великобритании показало, что из тела мужчины извлечены внутренние органы. Вдова мужчины шокирована. Дело об изъятии органов иностранного туриста в Египте взято под контроль МИД Великобритании.
Мужчина отдыхал в курортном местечке в Макади-Бей под Хургадой с женой и семьей дочери. Он почувствовал боли в сердце. Врачи, к которым обратился турист, назначили курс лечения. Но через несколько дней Дэвид, играя со внуками в бассейне, потерял сознание. Его экстренно госпитализировали. Никакое лечение не помогало. 18 сентября турист умер в больнице. В госпитале было сделано вскрытие, сообщил сайт издания The Sun.
Тело перевезли на родину. В Великобритании медики настояли на повторном вскрытии, чтобы уточнить диагноз и причину смерти мужчины. Оказалось, что из тела человека извлечены внутренние органы - сердце и почки. Египетские врачи, проводившие вскрытие, утверждают, что тело мужчины отправляли на родину со всеми внутренними органами.
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