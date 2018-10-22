Двенадцать процентов молодежи, опрошенных социологами доверяют каналам в Telegram. Об этом пишет РБК со ссылкой на Фонд "Медиастандарт". Стоит отметить, что эта цифра не такая серьезная, как например, процент доверяющих каналам в youtube.

Аргументы недели продолжают серию интервью с создателями крупнейших Telegram-каналов России. На этот раз мы опросили редакцию популярного канала Дабл Ять.

Какое будущее у телеграм в России? В мире?

Я не очень люблю строить прогнозы. Сегодня Telegram хорошо себя чувствует. Не лидер по аудитории, но он все ещё в хорошем тренде и привлекает «самых-самых». Он моден, в отличие от конкурентов. Поэтому перспективы хорошие, несмотря на блокировки. Но важно понимать, что мода скоротечна. Нужно постоянно бороться за качество, функционал и сердца пользователей.

Разделяете ли вы точку зрения, что телеграм станет более востребованным, чем другие соцсети и месенджеры?

Начнём с того, что Telegram - не соцсеть. В нем есть лишь алгоритм поиска знакомых по номеру телефона в записной книжке, но нет по каким-то иным признакам - садик, школа, ВУЗ, организация. Законы диалектики диктуют, что любой продукт должен перенимать самые крутые функции конкурентов. Этого следует ожидать и от Telegram (если Павел считает соцсети своими конкурентами). Есть ли шансы у Telegram обогнать другие мессенджеры? Да конечно есть. Надо уметь предложить своим пользователям то, про что они даже не догадываются. Но, начав пользоваться, уже не понимают, как они могли без этого обходиться. Команда Telegram умеет делать такие фокусы - начиная со стикеров и заканчивая ботами и каналами.

Считаете ли вы себя полноценным медиа?

Я считаю себя (и коллектив, который работает на канале Дабл Ять) группой лиц, которые по предварительному сговору решили - «а давайте сделаем вид, что мы - полноценное медиа?». Но если серьезно, то сейчас время такое. 15-летняя девчушка на YouTube или в Instagram легко уделывает по просмотрам онлайн-площадки федеральных СМИ, блогер может иметь аудиторию больше, чем у крупной газеты. А мы чем хуже?

Кто вас читает? Чем аудитория телеграм отличается от аудитории федеральных СМИ?

О, мы очень любим наших читателей. Это сейчас не фальшивое «Кемерово, мы любим вас!», что орут со сцены заезжие артисты, - это чистая правда. Трудно такое вообразить, но по всем базовым вопросам наши взгляды полностью совпадают со взглядами нашей аудитории (а их уже 130 тысяч, если что). И что-то мне подсказывает, что эти люди не являются аудиторией федеральных СМИ. По крайней мере, мне кажется, что у наших читателей есть какой-то антидот от фальши и пропаганды, которые льются сейчас из каждого утюга.