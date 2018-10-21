Появились подробности гибели юмористки Марины Поплавской на Украине

Появились подробности гибели актрисы юмористического шоу "Дизель шоу" Марины Поплавской на Украине. Авария произошла на трассе Киев - Чоп. В минувшую субботу, 20 октября, около села Мила Киево-Святошинского района автобус с артистами "Дизель шоу" столкнулся с двигающейся в том же направлении фурой "Новой почты".

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

Актеры "Дизель-шоу" возвращались из Львова в Киев. Марина Поплавская, как рассказал в Facebook руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, сидела на переднем кресле возле водителя автобуса "Неоплан". Удар пришелся на переднюю часть автобуса. Марина получила тяжелейшие травмы и погибла мгновенно. По словам Антонова, четверо актеров, среди которых Яна Глущенко и Егор Крутоголов, пострадали. Их жизни нечего не угрожает.

46-летняя Марина Поплавская была звездой украинских юмористических проектов, играла в КВН, являлась капитаном яркой команды "Девчонки из Житомира".