//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Армия непризнанной ДНР предупредила о грозящей украинскому Мариуполю катастрофе
2

«Простым школьным преступлением кто-то прикрыл теракт»
3

Назван возможный ответ России на поставки вооружений США воюющим с Донбассом ВСУ
4

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией
5

Киевский министр придумал средство заманить республики Донбасса в состав Украины

//Общество 13+

Появились подробности гибели юмористки Марины Поплавской на Украине

21 октября 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Появились подробности гибели юмористки Марины Поплавской на Украине
фото: соцсети

Появились подробности гибели актрисы юмористического шоу  "Дизель шоу" Марины Поплавской на Украине. Авария произошла на трассе Киев - Чоп. В минувшую субботу, 20 октября, около села Мила Киево-Святошинского района автобус с артистами "Дизель шоу" столкнулся с двигающейся в том же направлении фурой "Новой почты".

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

Актеры "Дизель-шоу" возвращались из Львова в Киев. Марина Поплавская, как рассказал в Facebook руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, сидела на переднем кресле возле водителя автобуса "Неоплан". Удар пришелся на переднюю часть автобуса. Марина получила тяжелейшие травмы и погибла мгновенно. По словам Антонова, четверо актеров, среди которых Яна Глущенко и Егор Крутоголов, пострадали. Их жизни нечего не угрожает.

46-летняя Марина Поплавская была звездой украинских юмористических проектов, играла в КВН, являлась капитаном яркой команды "Девчонки из Житомира".

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Несколько центнеров жидкого бетона вылилось с вертолета в Японии во время полета

Несколько центнеров жидкого бетона вылилось с вертолета в Японии во время полета

В Японии из транспортного вертолета во время полета вылилось несколько центнеров жидкого бетона. Согласно последней информации, инцидент произошел в японской префектуре Коти на острове Сикоку.

//Политика

Рябков: США создают поводы для новых санкций

Рябков: США создают поводы для новых санкций

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков считает, что Соединенные штаты умышленно создают новые поводы для ввода очередных санкций, направленных против Российской Федерации.

//Криминал

Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал о том, что родственники не забирали тело Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве в политехническом колледже.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

О том, что его номер передан кому-то другому, корреспонденту АН рассказал его бывший владелец. Россиянин с позывным Спикер несколько лет провел на Донбассе, поэтому телефоном не пользовался.

//В мире

В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи

В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи погиб в консульстве в Стамбуле в результате ссоры с представителями дипмиссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Происшествия

В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В двигатель самолета, совершавшего рейс из Омска в Москву, во время руления при взлете попали две куропатки. В связи с этим вылет рейса отложен, пассажиры ожидают прибытия резервного борта.

//Непознанное

"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о том, что внутри Солнца находится планета с представителями внеземной расы. Информация опубликована на официальном сайте специалиста.

//В мире

Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Бывший министр аграрной политики Украины Игорь Швайка высказался резко против исполнения песен советского рок-музыканта Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

//Шоу-бизнес

Новый имидж Алсу понравился не всем

Новый имидж Алсу понравился не всем

Последнее время популярная певица Алсу посвящала себя мужу и детям, но пришло время вернуться на сцену после длительного перерыва. Алсу в Instagram показала поклонникам свой новый образ, но не все его похвалили.

//Общество

101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: любовь, танцы и бренди

101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: любовь, танцы и бренди

Жительнице британского городка Шеффилд Бетти Ньюшем 14 октября исполнилось 101 лет, и старушка поделилась секретом долголетия. Главное в жизни британки - любовь. Она всегда любила работу, мужа и дочек.

//В мире

В Верховной раде Украины объяснили повышение цены на газ

В Верховной раде Украины объяснили повышение цены на газ

Спикер Верховной рады Андрей Парубий объяснил причины повышения газовых тарифов на Украине. По словам политика, от этого шага напрямую зависит сотрудничество с Международным валютным фондом.

//Новости партнеров

//Общество

В сети обсуждают приезд "скорой в Мавзолей: "Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся"

В сети обсуждают приезд "скорой в Мавзолей: "Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся"

В сети пользователи обсуждают новость и приезде бригады "скорой помощи" в Мавзолей в Москве. Фото, как медики с чемоданчиком вбегают в Мавзолей на Красной площади, рассмешил пользователей сети.

//Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова Алеся показала фото, взбудоражившее ее поклонников

Дочь Кафельникова Алеся показала фото, взбудоражившее ее поклонников

Дочь известного теннисиста модель Алеся Кафельникова взбудоражила своих поклонников, опубликовав в Instagram фото без одежды, только в грубых сапогах. Многие отметили сходство с Мэрилин Монро.

//Происшествия

Кокорин и Мамаев высоко оценили кашу в "Бутырке"

Кокорин и Мамаев высоко оценили кашу в "Бутырке"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, попавшие в центр громкого скандала, высоко оценили рисовую кашу, которую подают в СИЗО №2. Спортсмены будут находятся в "Бутырке" до 8 декабря 2018 года.

//Расследования

Мэр Керчи: горожане в день стрельбы в колледже совершили настоящий подвиг

Мэр Керчи: горожане в день стрельбы в колледже совершили настоящий подвиг

Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что горожане в день стрельбы в политехническом колледже совершили настоящий подвиг. Многие оперативно начали отвозить пострадавших в больницы на собственных машинах.

//Общество

Появились подробности гибели юмористки Марины Поплавской на Украине

Появились подробности гибели юмористки Марины Поплавской на Украине

Появились подробности гибели актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской на Украине. Авария произошла на трассе Киев - Чоп. Автобус с артистами "Дизель шоу" столкнулся с фурой "Новой почты". Марина погибла мгновенно.

//Общество

На Кипре в районе Пафоса погибла семья из России

На Кипре в районе Пафоса погибла семья из России

На Кипре семейная пара из России разбилась в ДТП в районе Акамас в Пафосе. Водитель не справился с управлением машины, и автомобиль сорвался с 30-метрового обрыва в районе Ванн Афродиты.

//В мире

Пушков прокомментировал выход США из договора о РСМД

Пушков прокомментировал выход США из договора о РСМД

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сегодня ночью прокомментировал решение властей США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//В мире

Трамп: США выйдут из договора о РСМД, чтобы развивать вооружение

Трамп: США выйдут из договора о РСМД, чтобы развивать вооружение

Дональд Трамп в субботу, 20 октября, заявил, что США собираются выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы развивать собственное вооружение.

//Новости СМИ2

//В мире

Две новейшие атомные подлодки, оснащенные ракетами, спущены на воду в США

Две новейшие атомные подлодки, оснащенные ракетами, спущены на воду в США

В США на воду спустили новейшие атомные подлодки SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont. Согласно последней информации осведомленных источников, субмарины оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".

//Общество

Хабиб Нурмагомедов получил подарок от "Ночных волков"

Хабиб Нурмагомедов получил подарок от "Ночных волков"

Байкерский клуб "Ночные волки" подарил бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову "подарок, сделанный собственными руками". Церемония вручения презента состоялась в ходе закрытия мотосезона в Москве.

//Наука

Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей

Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей

Американские ученые разработали и создали «нижнее белье для супергероев». «Умный» комбинезон способен рационально распределять нагрузку при поднятии тяжестей, разгружая зону позвоночника.

//Спорт

Роналду установил новый футбольный рекорд

Роналду установил новый футбольный рекорд

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду у становил новый рекорд. Он стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в топ-5 сильнейших еврочемпионатов.

//Общество

Освобожденный из-под ареста в Норвегии Бочкарев вернулся в Москву

Освобожденный из-под ареста в Норвегии Бочкарев вернулся в Москву

Сотрудник аппарата Совфеда РФ Михаил Бочкарев, освобожденный норвежскими службами по обвинению в сборе разведданных, заявил об абсурдности претензий. Об этом он сказал после возвращения в Москву сегодня.

//Культура

В США попал в больницу звезда фильмов Квентина Тарантино‍

В США попал в больницу звезда фильмов Квентина Тарантино‍

Американский актер, звезда фильмов голливудского режиссера Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный», в пятницу был доставлен в одну из больниц Калифорнии.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Звезда "Интернов" Кристина Асмус выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию 4-летней дочери, что она делает крайне редко. Фото получилось трогательным, а подпись к нему гласит: "Скучаем по папе".

//Авто

Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

С 20 октября вступают в силу новые правила восстановления водительского удостоверения. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

//Происшествия

В томском ночном клубе произошел пожар

В томском ночном клубе произошел пожар

Предполагается, что возгорание в развлекательном мужском клубе "Машенька" в Томске произошло на чердаке. Огонь распространился на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

//Происшествия

Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую. Очевидцы сделали фото, как несколько врачей с оборудованием забегают в мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.

//Политика

Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта

Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта

Политолог Александр Дудчак дал комментарий относительно заявления Службы безопасности Украины, что 22 октября состоится брифинг по вопросу "разоблачения агента российских спецслужб".

//В мире

Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Сегодня умер Вим Кок, бывший глава правительства Нидерландов, который занимал этот пост с 1994 по 2002 год. Он скончался в больнице в Амстердаме из-за сердечного заболевания.

//В мире

СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»

СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»

Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала в понедельник, 22 октября, брифинг относительно очередного разоблачения "агента российских спецслужб". Такое заявление поступило от СБУ в субботу.

//Общество

Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский опубликовал в соцсети фотографии выловленного им сома, сообщив, что вес улова составил более 100 килограмм, а длина - 260 сантиметров.

//Происшествия

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих мужчин, устроивших накануне беспорядки возле московского здания ФСБ на Большой Лубянке. Оба гражданина утверждают, что нигде не работают.

//Шоу-бизнес

Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Популярная российская исполнительница поделилась с поклонниками новостью о состоянии своего здоровья. Оказывается, накануне Глюк’оZа перенесла операцию и теперь может нормально ходить.

//В мире

Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Супруга бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили Сандра Рулофс сообщила, что скоро у пары будет серебряная свадьба, и они хотят отпраздновать ее в Грузии.

//В мире

Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Один из блогеров припомнил не так давно назначенному председателю Верховного суда Донецкой народной республики участие в провокации добровольцев-россиян в одном из ресторанов Донецка.

//Общество

Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Екатерину Андрееву лишили ежедневных эфиров и теперь зрители смогут увидеть телеведущую только по выходным. Вместо нее передачу "Время" по будням будет вести Кирилл Клейменов. Андреева в соцсети это прокомментировала.

//Армия

Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Разработанный китайскими специалистами крупнейший в мире самолет-амфибия, получивший название "Цзилун", в субботу, 20 октября, успешно взлетел с поверхности воды и совершил посадку.

//Здоровье

Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Людям, которые перенесли инсульты и инфаркты, для укрепления здоровья необходимо больше двигаться. Минимальные упражнения каждые двадцать минут максимально продлят «сердечникам» жизнь.

//Происшествия

Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова заявила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия. 76-летнюю женщину сейчас опрашивают следователи.

//Метеоновости

Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Следующая неделя принесет москвичам и гостям столицы похолодание. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказали журналистам в Гидрометцентре.

//Криминал

Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Уголовное дело возбуждено в отношении главы отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ после того, как он заправил личный автомобиль служебной топливной картой.

//Криминал

Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Полицейские изучают район вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший взрывы и стрельбу в политехническом колледже, возможно, тренировался взрывать.

//Происшествия

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты, исполняя номер в цирке Новокузнецка. Происшествие произошло во время детского фестиваля циркового искусства «Под сводом старого шатра».

//Шоу-бизнес

Шнуров тайно женился в Петербурге?

Шнуров тайно женился в Петербурге?

Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова женился. На этот раз его бракосочетание прошло тайно в Петербурге. Новой избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.

//Армия

Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги российской военной операции в Сирии. По его словам, за три года полностью разгромлены бандформирования террористической группировки "Исламское государство"*.

//В мире

В Херсоне русский язык потерял статус регионального

В Херсоне русский язык потерял статус регионального

Депутаты, входящие в состав Херсонского городского совета, лишили русский язык статуса регионального. За инициативу отмены решения 2012 года проголосовали 33 депутата горсовета из 38.

//Общество

Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В Интернете обсуждают инцидент с девушкой в наушниках, не пропустившей кортеж белорусского лидера Александра Лукашенко. Жительница Гродно переходила дорогу и не заметила автомобили с мигалками.

//В мире

После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

Украинские масс-медиа раздули скандал после интервью с начальником одного из добровольческих мобилизационных госпиталей Геннадием Друзенко. Тот потребовал сменить украинского верховного главнокомандующего.

//Криминал

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что большинство пострадавших в колледже Керчи получили минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было нашпиговано разными металлическими предметами.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры