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Появились подробности гибели юмористки Марины Поплавской на Украине
21 октября 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
Появились подробности гибели актрисы юмористического шоу "Дизель шоу" Марины Поплавской на Украине. Авария произошла на трассе Киев - Чоп. В минувшую субботу, 20 октября, около села Мила Киево-Святошинского района автобус с артистами "Дизель шоу" столкнулся с двигающейся в том же направлении фурой "Новой почты".
Актеры "Дизель-шоу" возвращались из Львова в Киев. Марина Поплавская, как рассказал в Facebook руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, сидела на переднем кресле возле водителя автобуса "Неоплан". Удар пришелся на переднюю часть автобуса. Марина получила тяжелейшие травмы и погибла мгновенно. По словам Антонова, четверо актеров, среди которых Яна Глущенко и Егор Крутоголов, пострадали. Их жизни нечего не угрожает.
46-летняя Марина Поплавская была звездой украинских юмористических проектов, играла в КВН, являлась капитаном яркой команды "Девчонки из Житомира".
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