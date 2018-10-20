Освобожденный из-под ареста в Норвегии Бочкарев вернулся в Москву

Сотрудник аппарата Совфеда РФ Михаил Бочкарев, освобожденный норвежскими службами по обвинению в сборе разведданных, заявил об абсурдности претензий. Об этом он сказал после возвращения в Москву сегодня. Российский гражданин задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже‍

Он признался, что освобождение из-под ареста для него было неожиданным. По словам Бочкарева, он был настроен ожидать апелляционного суда в понедельник.

Бочкарев также рассказал о своем шоке в первые секунды после задержания. У него отобрали вещи, никто его не допрашивал, ничего не объяснял, звонок сделать не дали. Первая ночь прошла в камере, родные ничего не знали.

Бочкарев был уверен в том, что все будет нормально, так как понимал, что он невиновен.

Ранее посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло.