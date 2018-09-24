МИД России заявил послу Норвегии протест

Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Российский гражданин задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже‍

МИД назвал инициалы и фамилию задержанного - это сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев. Его обвинили в разведывательной деятельности.

Как отмечается, российская сторона потребовала разъяснения в связи с произошедшим и незамедлительного снятия c россиянина «абсурдных обвинений». Такие шаги, как задержание сотрудника аппарата Совфеда в Осло, не останутся без последствий.

Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре в парламенте Норвегии 20-21 сентября.