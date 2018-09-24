МИД России заявил послу Норвегии протест
24 сентября 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД назвал инициалы и фамилию задержанного - это сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев. Его обвинили в разведывательной деятельности.
Как отмечается, российская сторона потребовала разъяснения в связи с произошедшим и незамедлительного снятия c россиянина «абсурдных обвинений». Такие шаги, как задержание сотрудника аппарата Совфеда в Осло, не останутся без последствий.
Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре в парламенте Норвегии 20-21 сентября.
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