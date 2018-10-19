«Это все интернет. Дьявол, больше ничего», обвиняет отец керченского стрелка

Интернет и дьявола обвиняет во всем случившимся отец Владислава Рослякова, ученика четвертого курса, устроившего настоящую бойню в керченском политехническом колледже.

Напомним, молодой человек пришел в учебное заведение с целым арсеналом. В его рюкзаке нашли несколько самодельных бомб и коктейль Молотова. Ими он воспользоваться не успел. После взрыва в столовой на втором этаже, Росляков покончил с собой в библиотеки. 21 человек погиб, а около 50 получили ранения.

«Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я — православный верующий. Дьявол, больше ничего. А мама была его «Свидетелем Иеговы», - возмущается Игорь Росляков. Как и отец, у которого дома хранится много религиозной литературы, мать Влада действительно была активисткой секты «Свидетели Иеговы». Она вела аскетический образ жизни, боясь кары господней, и с детства запрещала сыну любые развлечения. Мальчик не участвовал в школьной самодеятельности, не принимал участия в праздниках и даже в кино было нельзя ходить, по ому что это грех. Иногда Влад нарушал мамины запреты, за это неизменно каказывался.

Влад учился плохо, в девятом классе постоянно ходил в библиотеку - там был компьютер, который мама отказывалась купить. «Раньше он занимался детской литературой, хомячками, крысками декоративными, выращивал их, машинками детскими, когда ребенком был. А в последнее время он ни с кем толком не контактировал, а много сидел за компьютером. Я вторые сутки сижу со следователями, которые разговаривают с его учениками. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили. Его мама не хотела со мной общаться», — заявил отец стрелка.

Со временем в его доме все же появился компьютер, но проблемы с общением он не решил. Влад стал фанатом игр серии S.T.A.L.K.E.R., увлекался оружейной тематикой и даже купил себе турецкий помповик. В детстве Влад Росляков мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл. Он хотел ходить в рейсы - как дед, но удачи не хватило - пришлось поступать в политех, где и произошла настоящая трагедия.

Следственные органы сначала возбудили уголовное дело по статье «Теракт», но потом переквалифицировали его на статью «Убийство». «Мне сказали, что он был замкнутый, ни с кем не дружил. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Я не могу ничего сказать. Хоть он и мертвый, я его люблю, он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем», — сказал отец Владислава в интервью Mash, не веря, что Владислава больше нет в живых.

Эксперты-криминалисты ищут в крови Влада следы алкоголя или наркотиков, а через две недели Рослякова похоронят отдельно от его жертв.