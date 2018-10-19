//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная Мария Порошина сняла видео, как наслаждается осенью перед родами
- Кончаловский показал фото детей и сравнил сына с дочерью
- Таинственная болезнь подкосила одну из самых крепких пар российского шоу-бизнеса
- Александр Овечкин и его жена показали поклонникам подросшего сына
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
«Это все интернет. Дьявол, больше ничего», обвиняет отец керченского стрелка
19 октября 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Интернет и дьявола обвиняет во всем случившимся отец Владислава Рослякова, ученика четвертого курса, устроившего настоящую бойню в керченском политехническом колледже.
Напомним, молодой человек пришел в учебное заведение с целым арсеналом. В его рюкзаке нашли несколько самодельных бомб и коктейль Молотова. Ими он воспользоваться не успел. После взрыва в столовой на втором этаже, Росляков покончил с собой в библиотеки. 21 человек погиб, а около 50 получили ранения.
«Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я — православный верующий. Дьявол, больше ничего. А мама была его «Свидетелем Иеговы», - возмущается Игорь Росляков. Как и отец, у которого дома хранится много религиозной литературы, мать Влада действительно была активисткой секты «Свидетели Иеговы». Она вела аскетический образ жизни, боясь кары господней, и с детства запрещала сыну любые развлечения. Мальчик не участвовал в школьной самодеятельности, не принимал участия в праздниках и даже в кино было нельзя ходить, по ому что это грех. Иногда Влад нарушал мамины запреты, за это неизменно каказывался.
Влад учился плохо, в девятом классе постоянно ходил в библиотеку - там был компьютер, который мама отказывалась купить. «Раньше он занимался детской литературой, хомячками, крысками декоративными, выращивал их, машинками детскими, когда ребенком был. А в последнее время он ни с кем толком не контактировал, а много сидел за компьютером. Я вторые сутки сижу со следователями, которые разговаривают с его учениками. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили. Его мама не хотела со мной общаться», — заявил отец стрелка.
Со временем в его доме все же появился компьютер, но проблемы с общением он не решил. Влад стал фанатом игр серии S.T.A.L.K.E.R., увлекался оружейной тематикой и даже купил себе турецкий помповик. В детстве Влад Росляков мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл. Он хотел ходить в рейсы - как дед, но удачи не хватило - пришлось поступать в политех, где и произошла настоящая трагедия.
Следственные органы сначала возбудили уголовное дело по статье «Теракт», но потом переквалифицировали его на статью «Убийство». «Мне сказали, что он был замкнутый, ни с кем не дружил. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Я не могу ничего сказать. Хоть он и мертвый, я его люблю, он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем», — сказал отец Владислава в интервью Mash, не веря, что Владислава больше нет в живых.
Эксперты-криминалисты ищут в крови Влада следы алкоголя или наркотиков, а через две недели Рослякова похоронят отдельно от его жертв.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США вошел в Арктику впервые за последние 30 лет
//Политика
МИД обсудил с новым послом Дании в Москве ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В Москве в День народного единства будет ограничена продажа спиртного
//Культура
//Политика
Путин: "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут"
//Новости партнеров
На Украине цены на газ для населения с 1 ноября поднимут почти на четверть
//Общество
Суд вынес приговор блогеру Давидычу, основателю портала Smotra.ru
//В мире
//Общество
Константинополь намерен сохранить отношения с РПЦ, отказался от разрыва
//Новости СМИ2
//Культура
Прощание с жертвами массового убийства в Керчи: фоторепортаж «Аргументов недели»
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
//Культура
//Общество
Суд отказался освободить футболиста Александра Кокорина из СИЗО
//В мире
Путин ответил на заявление президента Узбекистана о его вкладе в историю
//Наука
//В мире
Киевский министр придумал средство заманить республики Донбасса в состав Украины
//В мире
В Казахстане врач отказалась принять ребенка из русскоговорящей семьи
//Общество
//В мире
//Общество
Журналиста Первого канала не пустили на Красную площадь к своим камерам
//Культура
//Общество
"Хочется рыдать": Аксенов посетил церемонию прощания с погибшими в Керчи