Температура воздуха в Москве сегодня побила рекорд 1881 года

В пятницу, 19 октября, стало известно, что в Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Согласно последней информации, последний раз подобные показатели были замечены в 1881 году.

Синоптики отметили, что к 13.00 по московскому времени на опорной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, термометры показывали температуру +16,3 градуса. Прежний максимум в столице был замечен 137 лет – тогда воздух прогрелся до +16,2 градуса, передает сегодня RT.

Ранее специалисты предупредили о скором похолодании в Москве. Предполагается, что уже в субботу и воскресенье в ночное время в городе будут заморозки.