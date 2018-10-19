Температура воздуха в Москве сегодня побила рекорд 1881 года
19 октября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 19 октября, стало известно, что в Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Согласно последней информации, последний раз подобные показатели были замечены в 1881 году.
Синоптики отметили, что к 13.00 по московскому времени на опорной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, термометры показывали температуру +16,3 градуса. Прежний максимум в столице был замечен 137 лет – тогда воздух прогрелся до +16,2 градуса, передает сегодня RT.
Ранее специалисты предупредили о скором похолодании в Москве. Предполагается, что уже в субботу и воскресенье в ночное время в городе будут заморозки.
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