В выходные в Москве ожидаются похолодание и заморозки

В грядущие выходные в Москве ожидаются похолодание и даже заморозки. Соответствующую информацию в пятницу, 19 октября, предоставила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики предупреждают, что облачность в городе увеличится, а ветер станет существенно прохладней, чем сейчас. Ночная температура в столице в субботу не будет превышать +7 градусов, передает РИА "Новости". Днем столбики термометров будут показывать +10 градусов.

Уточняется, что ночью в воскресенье, 21 октября, в некоторых районах Московской области не исключено понижение температуры до -1 градуса.