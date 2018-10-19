В выходные в Москве ожидаются похолодание и заморозки
19 октября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В грядущие выходные в Москве ожидаются похолодание и даже заморозки. Соответствующую информацию в пятницу, 19 октября, предоставила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики предупреждают, что облачность в городе увеличится, а ветер станет существенно прохладней, чем сейчас. Ночная температура в столице в субботу не будет превышать +7 градусов, передает РИА "Новости". Днем столбики термометров будут показывать +10 градусов.
Уточняется, что ночью в воскресенье, 21 октября, в некоторых районах Московской области не исключено понижение температуры до -1 градуса.
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