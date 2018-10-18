Методы правосудия от Татьяны Соленой

В известном произведении утверждалось, что «рукописи не горят», чего не скажешь о юридических документах в судебной системе РФ. В смутные 90-е годы решения судов нередко покупались, когда шли корпоративные войны за раздел бывшей социалистической собственности. Для принятия «нужных» судебных постановлений иногда возникала потребность в «утере» документов. И эти вопросы решались за деньги. Сейчас судебная система России приведена в относительный порядок, но «хвосты» из 90-х все еще дают о себе знать.

Показательным примером может служить тот факт, что 16 октября Мосгорсуд оставил в силе решение судьи Зюзинского суда Татьяны Соленой, которая не смогла найти документов о разводе Фархада Ахмедова с супругой Татьяной.

Надо отметить, что особо ничего и не искали. Ни в Зюзинском, ни в Мосгорсуде не посчитали необходимым выслушать даже свидетелей по этому делу. Ходатайство адвоката истца о вызове судьи, который вел заседание 18 лет назад, и его секретаря неожиданно было отклонено. Фактически судьи встали на защиту своей системы, в которой странным образом пропадают судебные дела. В противном случае пришлось бы признавать ошибки этой системы.

Как известно, дела о разводе в большинстве случаев связаны с имущественными спорами. Каждая «бумажка» может иметь решающее значение для дальнейшей судьбы людей, которые судятся между собой. Но похоже, что в Зюзинском суде особо не задумываются о последствиях своих решений. Недавно Татьяна Соленая «прославилась» своим решением о выписке 6 детей из квартиры. По этому делу «Московский комсомолец» опубликовал большую статью.

Из расследования «МК» очевидно, что Соленая подходит к принятию решений, мягко говоря, спустя рукава. Вкратце сюжет истории таков. Многодетная семья по программе московского правительства получила во временное пользование коттедж в Подмосковье, но дети прописаны в московской квартире. Спустя много лет бабушка подала иск в суд о выписке детей на основании того, что они давно добровольно съехали из ее столичного жилья. Но дело в том, что коттеджи предоставлялись во временное пользование многодетным семьям с московской пропиской. И теперь после решения судьи Соленой шестерых детей могут выселить из коттеджа в любой момент на вполне законных основаниях.

Методы судебного подхода к делу судьи Соленой наглядно описаны в публикации:

«Дело рассматривала Татьяна Вячеславовна Соленая, судья Зюзинского суда. Начнем с того, что никого, кроме истицы, в суде не было. Ни Оксана, ни Андрей о слушании не знали. Судья могла перенести заседание, но не сделала этого. Она еще раз пробежалась по доводам бабушки и удовлетворила иск. Соленая не опросила органы опеки, которые обязаны защищать интересы несовершеннолетних, не изучила основания, на которых ответчики сменили место жительства. Она не предприняла попытки связаться с ответчиками, а ведь могла это сделать прямо из зала суда, позвонив по телефону. Почему судья не сделала ничего из вышеперечисленного? Сегодня ответ на этот вопрос повис в воздухе».

Такой же безответственный подход Татьяна Соленая продемонстрировала и в деле о разводе Фархада и Татьяны Ахмедовых. При этом Мосгорсуд встал на сторону судьи Зюзинского суда, не вникая в детали. Подобная «корпоративная солидарность» приводит к тому, что суды первой инстанции штампуют решения, не изучая суть рассматриваемых дел. Накапливается огромная масса судебных ошибок, которые отражаются на судьбах большого количества людей. Тем самым подрывается авторитет судебной системы, поскольку добиться справедливого решения при таком «конвейерном» производстве судебных постановлений невозможно в принципе.

Несправедливые судебные решения множат конфликты, что ведет к росту напряжения в социуме. Люди начинают искать внесудебные способы добиться справедливости. А это, в свою очередь, ведет к росту числа преступлений на почве имущественных споров.

В случае с Ахмедовым последствия опрометчивого решения Татьяны Соленой имеют, скорее, политический, чем юридический характер. В прессе много писалось об обстоятельствах бракоразводного процесса Фархада Ахмедова с экс-супругой Татьяной в Лондонском суде. Английский суд, нарушая множество процедурных норм, принял решение в пользу Татьяны Ахмедовой и присудил ей выплату многомиллионной компенсации. Ахмедов решение английского суда не признает.

Поэтому Татьяна влезла в долги к юридической компании Burford, которая финансирует судебные издержки своих клиентов в обмен на долю от отсуженной суммы иска. На Татьяну работают элитные английские адвокаты, пиар-агентства, юридические фирмы, имеющие обширные связи в западном истэблишменте и спецслужбах. Кампания против Фархада Ахмедова в зарубежных СМИ приобрела ярко выраженный политический характер.

В лице Ахмедова британцы наказывают весь российский бизнес, вытесняют российских предпринимателей с рынков и угрожают экспроприацией капиталов. Давление на Россию и частных предпринимателей осуществляется силами всей западной политической машины. Фархад Ахмедов противостоит этому давлению и не собирается сдаваться. Однако тот факт, что даже в России он не получает поддержку в своей борьбе, вызывает удивление.

Следует отметить, что даже если бы Зюзинский суд нашел документы о разводе Фархада Ахмедова со своей супругой, то это не оказало бы влияния на решение лондонского суда. Однако речь в данном случае идет, прежде всего, о принципах. Для Фархада Ахмедова не менее важно доказать свою моральную правоту, а не только юридическую.

Однако судья Татьяна Соленая, судя по всему, далека от моральных терзаний по поводу своих решений. И продолжает их «штамповать», не утруждая себя детальным разбором рассматриваемых дел. Остановить этот конвейер судебных бракоделов и навести порядок в судебной системе страны – важная задача для развития российского общества. Это задача непростая, но решать ее надо, чтобы граждане страны уважали Закон и искали справедливости в суде, а не другими сомнительными путями.