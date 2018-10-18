Субсидии на ликвидацию свалок получат 6 районов Южного Урала

Для улучшения схемы обращения с отходами глава региона Борис Дубровский распорядился передать в Озерский, Троицкий, Златоустовский, Верхнеуфалейский городские округа и Карталинский и Аргаяшский муниципальные районы деньги на ликвидацию свалок.

Напомним, что в Челябинске и Магнитогорске этап закрытия городских свалок уже пройден. Всего, по сообщению пресс-службы губернатора, в реестр свалок вошло 26 объектов.

- Очень важно, до того, как свалка будет рекультивирована, поддерживать ее в безопасном для окружающей среды состоянии – обеспечивать контроль над возгораниями, не допускать на свалку людей, - уточнил глава Минэкологии региона Сергей Лихачев.

Кроме того, в области продолжится работа по раздельному сбору мусора. Сейчас отходы делятся на органику и неорганику, кроме того, отдельно собирают опасные батарейки и ртутные лампы. В этом и прошлом году на средства областного бюджета были закуплены 77 таких емкостей, а также более тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.