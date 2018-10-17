Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
17 октября 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
Новое исследование, которое провели ученые, доказывает, что жирный сыр может снизить уровень холестерина скорее, чем любые другие молочные продукты. Поэтому не стоит изводить себя диетой с практически обезжиренными сырами. Об этом пишет британское издание Mirror.
Так, ученым удалось выяснить, что употребление в пищу классических сортов сыра с высоким содержанием жира, вопреки распространённому мнению, не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний или общей смертности у пожилых людей, а, напротив, снижает его, также понижая уровень холестерина. Об этом пишет NEWS.ru.
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