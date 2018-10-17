Появились версии причины взрыва в Керчи и первое видео с места происшествия

Версия о взрыве газа в политехническом колледже в Керчи отрабатывается как приоритетная. Появилось первое видео с места происшествия. По предварительным сведениям крымского Минздрава, в результате взрыва погибли 10 человек, десятки людей пострадали.

Как говорят очевидцы, что-то произошло в столовой в политехническом колледже.Глава Крыма Сергей Аксенов срочно выехал в Керчь, - передает РИА Новости.

По данным МЧС, спасателям в 12:20 поступило сообщение, что в Керчи в политехническом колледже произошел взрыв. К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования.