Сергей Кириенко охарактеризовал участников конкурса «Лидеры России»

Всего неделя осталась управленцам, желающим зарегистрироваться на состязании «Лидеры России». В этот раз вторая волна конкурса проходит с некоторыми изменениями. Какими – читайте в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, который пообщался с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

В конкурсе изменился возраст претендентов, его повысили на пять лет – до 55. Кроме того, теперь заявку может подать любой русскоязычный управленец. К тому же состязание сделали максимально прозрачным – после заочных этапов, в которых по данным прошлого года участники пытались хитрить, теперь будет организован очный этап. За участниками присмотрят строгие наблюдатели.

- В минувшем году организаторам писали: «Если мне 51, а я здоровый и полный сил, кто сказал, что я не перспективный?», – уточнил Сергей Кириенко.

Распознали и хитрецов – в прошлом году некоторые участники зарегистрировались сразу несколько раз под разными именами, чтобы потренироваться на тестовых заданиях. В этом году такие «номера» не пройдут – заданий будет очень много, к тому же итоговые баллы поставят на очном этапе.

Кроме того Сергей Кириенко добавил, что первоначально никто не рассчитывал устраивать состязание ради высоких должностей – эффект социального лифта получился сам собой. Конкурсанты боролись за главный приз - миллион рублей,который можно было потратить на свое образование, но в течение года им предложили множество высокопоставленных должностей.

- «Лидеры России» — не отбор на конкретную должность, - отметил он. - Это в хорошем понимании слова управленческая элита - хорошие интересные ребята, очень разные, с разными судьбами, но что их объединяет – они очень мотивированы. Они верят в страну, они верят в себя, и они не ждут, когда изменения произойдут с ними, они готовы действовать.

Зарегистрироваться можно до 24 октября на сайте лидерыроссии.рф