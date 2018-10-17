Психолог: «Слезы – это не лучшая терапия»

Выяснилось, что в Японии набирают популярность «занятия по плачу», которые проводят в школах и компаниях, чтобы снимать стресс и поддерживать психическое здоровье работников и учеников.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, что японские методы снятия стресса не приживутся в России из-за культурных различий, сообщает НСН.

«Слезы – это не лучшая терапия, а одна из. Такая же, как и смех, как груша с лицом начальника, которую можно бить. Российским реалиям, боюсь, это не подходит. У нас люди не очень позитивно относятся к слезам. Исчезла даже такая культура коллективного плача, как, например, на похоронах», - заключил он.