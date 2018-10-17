В ЦОДД сообщили о штрафах с камер за проезд стоп-линии

В Москве водителям начали приходить штрафы с камер за проезд стоп-линии. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердил, что в столице работают две камеры с расширенным функционалом.

Сообщения о первых штрафах за проезд стоп-линии автовладельцы обсудили в сети.

По данным ЦОДД, обе установлены в августе-сентябре 2018 года в местах значительного количества ДТП.

Камеры с расширенным функционалом способны распознавать проезд стоп-линий и автоматически присылать штрафы за это нарушение. До сих пор такой вид нарушений – выезд за стоп-линию — камеры не фиксировали. Перед вводом в эксплуатацию новых камер специалисты на участках обновили дорожную разметку и стоп-линии, были установлены новые дорожные знаки "Стоп".

Постановления на выезд за стоп-линию выносит ГИБДД. Штраф составляет 500 рублей в случае, когда перекресток нерегулируемый. Статьей 12.12.2 КоАП РФ предусмотрен также штраф в 800 рублей за пересечение стоп-линии на регулируемых перекрестах при проезде на красный свет.

В ЦОДД рассказали, что перед установкой камер перекрестки, на которых за последнее время произошло более трех серьезных ДТП, были дополнительно обследованы специалистами ЦОДД совместно с подразделениями ГИБДД, - сообщает "Коммерсантъ".