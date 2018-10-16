Скворцова: необходимо ограничить доступ молодежи к электронным сигаретам

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что следует ограничить доступ подростков к электронным сигаретам. По словам главы ведомства, они увеличивают вероятность приобщения людей к табаку.

Скворцова отметила, что любые способы употребления табака и никотина, в частности, электронные сигареты, наносят здоровью непоправимый вред. Дело в том, что вышеуказанные вещества являются токсичными и содержат канцерогены. Именно поэтому подобные изделия должны находится под строжайшим контролем.

В Минздраве ссылаются на недавние исследования, которые показывают, что электронные сигареты имеют особенную привлекательность для молодежи. Ведомство намерено принимать меры по ограничению доступа к ним, передает РИА "Новости".