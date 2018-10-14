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Футболист Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности
14 октября 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Разводящийся с женой Дарьей футболист Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности. Адвокат защищающий интересы жены Глушакова рассказал, что футболист московского "Спартака" Денис Глушаков не выполнил решение Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.
В субботу суд наложил арест на счета, квартиры и автомобиль "Бентли" футболиста. Защитник жены футболиста Сергей Жорин сообщил, что Глушаков нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с женой Дарьей около 100 млн рублей. По сведения адвоката, на момент подачи ходатайства об обеспечительных мерах на совместно нажитое имущество Глушаков вывел со счетов порядка 200 миллионов рублей - снял наличными или перевел на другие счета, - сообщает ТАСС.
"Если информация подтвердится, то это уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы. Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину", - подчеркнул адвокат.
СМИ писали, что Глушаков выдвинул встречный иск. Он требует определить место жительства детей с ним и взыскать с жены алименты. Дарья же не требует раздела совместно нажитого имущества, но просит оставить ей детей и платить алименты.
Денис и Дарья Глушаковы обвиняют друг друга в измене. Супруга футболиста "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала, как застала мужа в сауне с голой девушкой.
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