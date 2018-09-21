Денис и Дарья Глушаковы обвиняют друг друга в измене. Супруга футболиста "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала, как застала мужа в сауне с голой девушкой. По словам Дарьи, Денис изменяет ей с самого начала семейной жизни. Капитана "Спартака" застукали с проституткой, в сети появилось скандальное видео

Пара воспитывает двух дочек, старшей - семь лет, малышке - два года. Глушаков утверждает, что первой изменила ему супруга, и они уже не живут вместе несколько месяцев. Семейный конфликт в семье знаменитого футболиста показали по телевидению в программе Андрея Малахова.

Говорят, что футболист, у которого зарплата 15 миллионов рублей в месяц, намерен отсудить себе детей и потребовать от жены алименты на дочек в размере 80 тысяч рублей.

Известный спортивный комментатор Василий Уткин предположил, что видео Глушакова в сауне с голой девушкой появилось именно сейчас не случайно. По мнению Уткина и дзюдоиста Дмитрия Носова, за этим стоят те, кто не хочет платить Денису Глушакову по контракту. Носов считает, что "Дарью подкупили, чтобы опорочить Глушакова и заставить уйти из "Спартака".

Напомним, капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков коротко прокомментировал информацию об его отстранении от тренировок после того, якобы он «лайкнул» в соцсети видеоролик с критикой актером Дмитрием Назаровым, посвященный главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.