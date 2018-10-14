Кокорин и Мамаев попросят разрешить им тренироваться в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, ранее арестованные за драку в Москве, попросят разрешения тренироваться в следственном изоляторе, в котором в настоящее время находятся. Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО "Бутырка"

Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, футболистам могут дать разрешение ходить в спортивный зал, где одно занятие стоит 400 рублей в час, тренироваться, а также принимать душ.

"Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО", - сообщил Мельников.

Напомним, как ранее сообщали АН, сейчас спортсмены находятся в карантинных камерах столичного СИЗО "Бутырка". Заявление последует после их перевода в обычные камеры.