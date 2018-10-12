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Скоропостижно скончался генерал Росгвардии Игорь Груднов
12 октября 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Командующий Восточным округом войск Национальной гвардии генерал-полковник, Герой России Игорь Груднов скоропостижно скончался в Хабаровске в четверг, 11 октября. Груднову было 59 лет. Сообщение о смерти генерала, Героя Российской Федераци Игоря Груднова появилось на сайте Росгвардии.
О причинах смерти силовика не говорится. Пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации сообщила, что прощание с генералом состоится в воскресенье, 14 октября. В 12:00 в Спасо-Преображенском Кафедральном соборе пройдет церемония прощания с Игорем Грудновым. В 14:00 после отпевания родственники, коллеги и друзья силовика пройдут траурным маршем от собора до Управления ВО Росгвардии.
Руководство войск Нацгвардии выразило соболезнование родным и близким командующего. В некрологе говорится: "Игорь Сергеевич Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Республики Татарстан. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище имени С.М. Кирова МВД СССР, в 1989-м – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004-м – Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации".
После службы на командных должностях в управлении Внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР перешел в управление Внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири. Затем, в 1996 году, Груднов был переведен на Северный Кавказ, где лично участвовал в боевых действиях, получил несколько ранений.
За мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов 29 февраля 2000 года Груднову было присвоено звание Героя России. В 2016 году он был назначен командующим Восточным округом войск Росгвардии.
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