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На Донбассе спецназ попал в скандал
12 октября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Инсайдеры опубликовали открытое письмо бойцов спецназа к министру. Открытое письмо в адрес главы МВД официального Донецка появилось на одном из инсайдерских интернет-площадок. Оно было анонимным, авторы не стали раскрывать свои персональные данные. В обращении написано, что рядовые устали от существующих у них нравах, и просят у министра навести порядок.
«Мы хотим нормально питаться, а не побираться на промзоне в поисках метала которого можно сдать, мы хотим получать свою зарплату честным трудом и кровью заработанные деньги, а не сдавать по 1000 рублей командирам на мифический "общак" из которого никогда не получить помощь. Сейчас в ВВ нам хотят сделать зарплату 10500. Одну тысячу мы с чего-то должны командирам. Товарищ генерал, вы представляете как прожить на 9500 в месяц с семьей? Мы устали от постоянных задержек, от воровства нашего довольствия, от того, что вместо боевых задач вынуждены охранять пьяного Семена. Устали и от того, что Семен может избить любого бойца, или прострелить ему ноги, находясь в нетрезвом состоянии, и ему ничего не будет! Почему, чтобы пройти отдел внутренний безопасности, мы должны платить деньги?»
Как пояснили корреспонденту АН представители силовых структур, внутри Министерства внутренних дел действительно есть проблемы. Рядовые жалуются на тяжелый график и маленькие зарплаты.
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