В Крыму в детсадах объем порций не соответствовал нормам, заявленным в меню
11 октября 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
В детсадах и школах Симферопольского района нарушена организация питания в части хранения продуктов, их качества и соответствия объема порций указанным в меню, пишут «Аргументы недели-Крым».
Проверки ведутся по всему Крыму, с участием местных властей, минобразования и Россельхознадзора.
Как сообщают в пресс-службе республиканского штаба ОНФ, уже на первом этапе обнаружено множество нарушений. Так, в мирновском детском саду приобретенное мясо замораживали, хотя использование такого мяса для приготовления пищи в учебных заведениях РФ запрещено. В одной из школ хранилась немаркированная рыба, говяжья печень и некоторые крупы.
Также проверка обнаружила, что вес порций, указанных в меню на четверть превышает фактический. По словам общественников, приготовленная для проверки порция казалась визуально больше, чем порции у всех детей.
Обнаруженные нарушения считаются грубыми, по этому факту составлены акты и переданы руководству учебных заведений.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес