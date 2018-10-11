В Крыму в детсадах объем порций не соответствовал нормам, заявленным в меню

В детсадах и школах Симферопольского района нарушена организация питания в части хранения продуктов, их качества и соответствия объема порций указанным в меню, пишут «Аргументы недели-Крым».

Проверки ведутся по всему Крыму, с участием местных властей, минобразования и Россельхознадзора.

Как сообщают в пресс-службе республиканского штаба ОНФ, уже на первом этапе обнаружено множество нарушений. Так, в мирновском детском саду приобретенное мясо замораживали, хотя использование такого мяса для приготовления пищи в учебных заведениях РФ запрещено. В одной из школ хранилась немаркированная рыба, говяжья печень и некоторые крупы.

Также проверка обнаружила, что вес порций, указанных в меню на четверть превышает фактический. По словам общественников, приготовленная для проверки порция казалась визуально больше, чем порции у всех детей.

Обнаруженные нарушения считаются грубыми, по этому факту составлены акты и переданы руководству учебных заведений.