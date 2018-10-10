«Аргументы недели» нашли село, якобы захваченное Украиной?

Украинские СМИ заявили о захвате поселка в ДНР. Информация оказалась фейком. Автором информационного повода стало Військове телебачення України. Оно опубликовало видео из серой зоны, куда зашла группа. Другие украинские СМИ тут же за него зацепились. Они сообщили о том, что под контроль ВСУ перешел очередной населенный пункт и теперь украинские войска продвинулись вперед больше, чем на километр. Якобы там была проведена зачистка.

Наименование населенного пункта не называется. Украинские журналисты сообщили лишь, что это село в Волновахском районе.

Представители военного ведомства ДНР пояснили корреспонденту АН, что информация о захвате населенного пункта в Волновахском районе не соответствует действительности. Армейцы армии Донецкой народной республики находятся на своих позициях. Продвижения на территорию республики нет.









Корреспонденту АН удалось вычислить населенный пункт, в который зашли украинские военнослужащие. В самом начале видеосюжета показаны кадры, снятые с коптера. Судя по ним, украинские военнослужащие зашли в село Викторовка. Оно находится в серой зоне. Позиции армии ДНР находятся в селе Петровское.

Украинские СМИ сообщили, что в окрестностях занятого села ВСУ организовали секреты. Эта информация может быть полезна армейцам Донецкой народной республики.