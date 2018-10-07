Легковушка протаранила 20-тонный самосвал и завалила его набок

Серьезная авария произошла в Крыму. На подъезде к Симферополю со стороны Бахчисарая легковушка проатаранила грузовик. Для того, чтобы достать пассажиров, автомобиль пришлось вскрывать как консервную банку.

Лежащая возле обочины дороги легковушки с полностью срезанной крышей вызывала шок у проезжающих водителей – это с какой же силой надо было врезаться, чтобы заклинило все двери, и достать людей изнутри можно было только через верх, срезав полностью крышу! То, что осталось от машины, напоминало вскрытую и смятую банку из-под «бычков в томате».

Рядом на боку лежал груженый щебенкой самосвал. Даже невооруженным взглядом было понятно, что удар в кабину грузовику был нанесен не под передние колеса, а выше бампера. Как это получилось, остается загадкой.

Отметим, что на этом участке дороги идет строительство и организован объезд, который организован как поворот и одновременно спуск.