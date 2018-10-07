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Легковушка протаранила 20-тонный самосвал и завалила его набок
7 октября 2018, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Серьезная авария произошла в Крыму. На подъезде к Симферополю со стороны Бахчисарая легковушка проатаранила грузовик. Для того, чтобы достать пассажиров, автомобиль пришлось вскрывать как консервную банку.
Лежащая возле обочины дороги легковушки с полностью срезанной крышей вызывала шок у проезжающих водителей – это с какой же силой надо было врезаться, чтобы заклинило все двери, и достать людей изнутри можно было только через верх, срезав полностью крышу! То, что осталось от машины, напоминало вскрытую и смятую банку из-под «бычков в томате».
Рядом на боку лежал груженый щебенкой самосвал. Даже невооруженным взглядом было понятно, что удар в кабину грузовику был нанесен не под передние колеса, а выше бампера. Как это получилось, остается загадкой.
Отметим, что на этом участке дороги идет строительство и организован объезд, который организован как поворот и одновременно спуск.
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