Сомнолог: Спать нужно ночью, а не на работе

Сон на работе повышает производительность труда примерно на 35%. К такому выводу пришли исследователи NASA и посоветовали работодателям сделать для сотрудников специальные комнаты, где они могут отдохнуть не более 45 минут в день.

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, кто нуждается в дневном сне и почему. Об этом сообщает НСН.

«Дело в том, что потребность в дневном сне возникает по нескольким причинам. Первая, у таких людей нарушен ночной сон. По какой-то причине имеется либо фрагментация сна, либо хроническая диссомния, то есть бессонница, либо дыхательное нарушение. Вторая причина, это хроническая депривация сна — то есть недосыпание в ночное время из-за того, что человек поздно приезжает с работы, делает домашние дела, находится перед компьютером, использует гаджеты, и процесс засыпания у него ухудшается, а ему рано вставать на работу», — рассказал Калинкин.