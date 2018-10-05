//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Резник: "Пугачева вернется на сцену. Она хороша!"
- Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
- Павел Воля рассказал, как побывал в больнице в Иркутске
- Представитель Павла Воли о его госпитализации: "что за глупости"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой?
5 октября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
50-летняя британка Трейси Бриттан решила вновь стать мамой и вынашивает сейчас трёх девочек и одного мальчика. Это почему-то стало мини-сенсацией, учитывая, что у неё уже есть четверо детей и один внук. Но женщина, чувствуя себя в расцвете сил и в хорошей форме, решила продлить своё материнство ещё лет на 18.
Методом ЭКО на Кипре она забеременела от собственного супруга, пройдя прежде процедуру гормональной терапии, и мечта женщины сбылась. На 32-й неделе она родит с помощью кесарева сечения на радость своему супругу. Но почему это стало вдруг такой сенсацией? Главный акушер-гинеколог Минздрава России академик РАН Лейла Адамян приводит другие рекорды возрастного материнства. В 2008 году в Индии родила мальчика и девочку 70-летняя женщина. Тоже при помощи процедуры ЭКО. В 1776 года некая 72-летняя Эллен Эллис без всякого ЭКО родила своего тринадцатого ребёнка. А в России в 1996 году 57-летняя Наталья Суркова родила здоровую дочь. Словом, положительных примеров много. Медицина сейчас позволяет людям удивлять природу.
Но врачи и психологи всё-таки рекомендуют соблюдать разумную грань в этом вопросе. Соизмеряя возможности своего организма с желаниями. Ведь важно не только родить здорового ребёнка, но ещё и поднять его, поставить на ноги, дать хорошее воспитание. Успеет ли это сделать пожилой человек? Некоторые даже говорят, что лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
Эксперт сообщила о потере Украиной «козыря» в противостоянии с Россией на Азове
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Климкин заявил, что Москва массово переселяет россиян в Крым
//В мире
Эксперт оценил опасность биологического оружия, которое США делает в Грузии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бывший премьер самопровозглашенной ДНР озвучил настоящую цель республик Донбасса
//В мире
Не Киев, а «Кыийв»: Верховная Рада одобрила тотальную украинизацию
//Новости партнеров
//Здоровье
На профилактику и лечение рака выделят 900 млрд рублей
//В мире
Фото взятого на прицел истребителем ВКС РФ бомбардировщика США появилось в сети
//Общество
Под Екатеринбургом подожгли храм святых Царственных Страстотерпцев
//Общество
Лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой?
//Новости СМИ2
Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
//В мире
"Нафтогаз" подстраховался: разработан план "Б", если запустят "Северный поток-2"
//Общество
В ДТП в Тверской области погибли 13 человек, пострадавших эвакуирует вертолет
//Спорт
Тихонов раскритиковал Шипулина: «Хватит на шее у государства сидеть»
//Новости Redtram
//Общество
На станции «Баррикадная» в метро Москвы погиб 19-летний парень
//В мире
В Госдуме высказались о планах Украины провести учения в Азовском море
//Культура
//Криминал
Опубликовано видео переговоров Золотова с угрожавшим взорвать машину у Кремля
//Общество
//Политика
//Спорт
В центре Москвы станцевали лезгинку в преддверии боя Хабиба и Конора
//Общество
Эксперт рассказал о процедуре постановки на кадастровый учет дачного дома
//Общество
Какую картошку покупают россияне: гниль, химия и тяжелые металлы
Уфолог опубликовал видео, как по поверхности Луны движется черный НЛО
Синоптики советуют московским автомобилистам пока не думать о смене резины