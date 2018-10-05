50-летняя британка Трейси Бриттан решила вновь стать мамой и вынашивает сейчас трёх девочек и одного мальчика. Это почему-то стало мини-сенсацией, учитывая, что у неё уже есть четверо детей и один внук. Но женщина, чувствуя себя в расцвете сил и в хорошей форме, решила продлить своё материнство ещё лет на 18.



Методом ЭКО на Кипре она забеременела от собственного супруга, пройдя прежде процедуру гормональной терапии, и мечта женщины сбылась. На 32-й неделе она родит с помощью кесарева сечения на радость своему супругу. Но почему это стало вдруг такой сенсацией? Главный акушер-гинеколог Минздрава России академик РАН Лейла Адамян приводит другие рекорды возрастного материнства. В 2008 году в Индии родила мальчика и девочку 70-летняя женщина. Тоже при помощи процедуры ЭКО. В 1776 года некая 72-летняя Эллен Эллис без всякого ЭКО родила своего тринадцатого ребёнка. А в России в 1996 году 57-летняя Наталья Суркова родила здоровую дочь. Словом, положительных примеров много. Медицина сейчас позволяет людям удивлять природу.



Но врачи и психологи всё-таки рекомендуют соблюдать разумную грань в этом вопросе. Соизмеряя возможности своего организма с желаниями. Ведь важно не только родить здорового ребёнка, но ещё и поднять его, поставить на ноги, дать хорошее воспитание. Успеет ли это сделать пожилой человек? Некоторые даже говорят, что лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой.



