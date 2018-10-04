На Донбассе придумали способ забрать Украину

Бывший спикер дипломатического ведомства ДНР предложил вариант решения проблемы Донбасса. Донбасс возвращается в состав Украины на правах автономии. Пушилин и Губарев выдвигают кандидатуры на пост президента Украины.

Они и выходят во второй тур этих выборов. Такую дорожную карту публично предложил экс-спикер МИД Донецкой народной республики Константин Долгов.

В настоящий момент Украина находится в стадии предвыборных процессов. В конце марта 2019 года там должны состояться выборы главы государства.