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На Донбассе придумали способ забрать Украину
4 октября 2018, 15:09 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Бывший спикер дипломатического ведомства ДНР предложил вариант решения проблемы Донбасса. Донбасс возвращается в состав Украины на правах автономии. Пушилин и Губарев выдвигают кандидатуры на пост президента Украины.
Они и выходят во второй тур этих выборов. Такую дорожную карту публично предложил экс-спикер МИД Донецкой народной республики Константин Долгов.
В настоящий момент Украина находится в стадии предвыборных процессов. В конце марта 2019 года там должны состояться выборы главы государства.
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