Инсайдер донецкой политики подтвердил заход в Донецкую народную республику банка из Крыма. Филиалом российского банка, который зайдет в ДНР, оказалось подразделение банка РНКБ. Это корреспонденту АН сообщил инсайдер внутренней политики официального Донецка.

Ранее АН сообщал об открытии филиала №1 «Международного расчетного банка» с территориальной принадлежностью Южной Осетии. Он указан в официальном постановлении правительства официального Донецка. Однако в комментариях к постановлении говорилось о заходе филиала именно российского, а не юго-осетинского банка.

После появления постановления появились слухи о том, что в действительности в Донецк заходит банк РНКБ. В кулуарных разговорах корреспонденту АН эту информацию подтвердили.

Справка АН: РНКБ банк является одним из крымских банковских учреждений. Он основан в 1992 году. В настоящий момент принадлежит Российской федерации.