Бурматов и Цуканов обсудили экологию Южного Урала
4 октября 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы Владимир Бурматов встретился с полпредом президента России Николаем Цукановым,чтобы обсудить проблемы экологии Южного Урала и наметить ноябрьскую встречу промышленников, глав регионов и представителей исполнительной власти,которая пройдет в Екатеринбурге и Челябинске.
- Хороший, интересный разговор получился, - сказал парламентарий.
Немаловажно, что стороны обсудили наиболее острые проблемы Южного Урала: качество воздуха, будущие тарифы на вывоз мусора для жителей Челябинской области, а также подготовку госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды Уральского федерального округа на 2019-2024 годы».
Добавим, что на ноябрьские мероприятия приедут эксперты из Минэкологии и Росприроднадзора России, а также представители промышленных компаний и главы Уральских регионов.
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