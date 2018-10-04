Бурматов и Цуканов обсудили экологию Южного Урала

Депутат Госдумы Владимир Бурматов встретился с полпредом президента России Николаем Цукановым,чтобы обсудить проблемы экологии Южного Урала и наметить ноябрьскую встречу промышленников, глав регионов и представителей исполнительной власти,которая пройдет в Екатеринбурге и Челябинске.

- Хороший, интересный разговор получился, - сказал парламентарий.

Немаловажно, что стороны обсудили наиболее острые проблемы Южного Урала: качество воздуха, будущие тарифы на вывоз мусора для жителей Челябинской области, а также подготовку госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды Уральского федерального округа на 2019-2024 годы».

Добавим, что на ноябрьские мероприятия приедут эксперты из Минэкологии и Росприроднадзора России, а также представители промышленных компаний и главы Уральских регионов.