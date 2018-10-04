Пакет пенсионных законов опубликован в Интернете

Пакет пенсионных законов, подписанных в среду, 3 октября, президентом РФ Владимиром Путиным, можно найти в Интернете. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Путин подписал пакет изменений в пенсионное законодательство

Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Некоторые пункты основного пенсионного закона — 1 января 2025 года.

Принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в настоящее время, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В законе предусмотрено увеличение пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. Приняты особые условия выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для пенсионеров, живущих в сельской местности. Налоговые льготы на землю и недвижимость сохраняются.

Поправки в Бюджетный кодекс разрешают направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда. Документ относит к доходам фонда с 2019 года конфискованные средства взяточников и деньги от реализации изъятого у них имущества.

Пенсионный фонд сможет использовать эти деньги для выплаты пенсий.