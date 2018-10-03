Крайне упитанный кот похудел и стал звездой Сети

На одном из сайтов опубликованы несколько фотографий кота с подписью "до" и "после". Когда-то пушистый любимец был очень толстым и выглядел сердитым, а теперь он уже гораздо более худой и спокойный.

Снимок собрал множество положительных и одобрительных комментариев: "Держу пари, ваш ветеринар чертовски горд", "Выглядит здорово", "А ты бы смог?", "Теперь он счастливый котенок, голодный, но счастливый".

Ранее стало популярным видео, на котором запечатлен оригинальным образом разрешившийся конфликт между двумя котами. Драку остановил довольно упитанный кот, ошарашивший своим поступком собратьев.