Крайне упитанный кот похудел и стал звездой Сети
3 октября 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
На одном из сайтов опубликованы несколько фотографий кота с подписью "до" и "после". Когда-то пушистый любимец был очень толстым и выглядел сердитым, а теперь он уже гораздо более худой и спокойный.
Снимок собрал множество положительных и одобрительных комментариев: "Держу пари, ваш ветеринар чертовски горд", "Выглядит здорово", "А ты бы смог?", "Теперь он счастливый котенок, голодный, но счастливый".
Ранее стало популярным видео, на котором запечатлен оригинальным образом разрешившийся конфликт между двумя котами. Драку остановил довольно упитанный кот, ошарашивший своим поступком собратьев.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес