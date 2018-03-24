Толстый кот, умело остановивший драку, покоряет Интернет

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен оригинальным образом разрешившийся конфликт между двумя котами. Драку остановил довольно упитанный кот, ошарашивший своим поступком собратьев.

На кадрах видно, как животные готовятся к схватке, уставившись друг на друга и агрессивно шипя. В тот момент, когда начинается драка, появляется третий питомец и переключает внимание на себя. В шаге от участников «конфликта» кот заваливается на бок и переворачивается на спину. Драчуны с нескрываемым изумлением воззрились на толстого пацифиста и вообще, похоже, забыли, зачем они здесь находятся.

Пользователей Сети особенно восхитила манера падения животного – кот не просто лег, а именно упал, словно "подрубленный".