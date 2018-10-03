На 19-м километре МКАД упал кран и перекрыл несколько полос движения

В Москве движение транспорта на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в Южном административном округе возобновлено после ДТП с участием автокрана. В среду, 3 октября, утром на 19 километре МКАД в районе Бесединского моста при перегрузке железобетонных изделий опрокинулся автокран и перекрыл несколько полос движения.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что последствия дорожно-транспортного происшествия на МКАД устранены, - сообщило Агентство городских новостей «Москва». Автомобили поехали. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал.