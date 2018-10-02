Археологическая экспедиция в Керчи обнаружила костяную статуэтку бога Гарпократа

Участники Боспорской археологической экспедиции нашли уникальную костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа, пишут «Аргументы недели-Крым».

Директор НИЦ истории и археологии Крыма Александр АЙБАБИН отметил, что ранее подобных предметов на полуострове не находили. Данные об этом боге уводят к египетской культуре, а на крымской территории его изображение не было распространено.

«Впервые нами найден костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией, датируемый I веком до нашей эры. На нем изображен обнаженный бог молчания Гарпократ с рогом изобилия, а также два сатира с атрибутами и гусь», – цитируют его в пресс-службе КФУ.

Эта статуэтка была найдена в южной части Керчи, во время раскопок древнего города Тиритака. После обработки ее передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

По мнению греков и римлян, Гарпократ был египетским богом молчания – так называли неразговорчивых людей. При этом в религии Древнего Египта такого бога не было, а гипотеза о его существовании возникла из-за неверного истолкования статуй египетской богини Исиды, рядом с которой часто был изображен ее сын Гор в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.