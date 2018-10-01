Игорю Шувалову и ВЭБ подарят 80 миллионов «крепостных»

Как и прогнозировали «АН», в материале «Пенсионную реформу скорректируют, но придумают новый налог на старость», правительство окончательно утвердилось в решении заставить россиян в добровольно – принудительном порядке откладывать накопительную часть пенсии в некий главный якобы негосударственный фонд страны. По странному совпадению им «рулит» бывший вице-премьер и любитель частных самолетов Игорь Шувалов.

Как подтвердили в Госдуме «Аргументам Недели» сообщения ряда СМИ, правительство окончательно сформировало свои подходы к законопроекту по индивидуальному пенсионному капиталу. «Его должны внести уже в эту сессию, чтобы закон начал действовать с 2019 года», - рассказал источник на Охотном ряду. По его словам, «это будет правительственная законодательная инициатива».

Как пояснил источник, «никто не спорит с необходимостью такого законопроекта, но его детали шокируют. Например, насильственное прикрепление почти 80 млн. граждан, которые уже находятся в накопительной системе, к единственному якобы негосударственному пенсионному фонду, учредителем которого будет ВЭБ. А его, в свою очередь, возглавляет Игорь Шувалов. Интересно, кто будет бенефициаром фонда? И какова будет степень защищенности накоплений граждан?».

Как сказал «АН» представитель Федерального Собрания, «большинство считает, что принимать сейчас какие-то решение в пенсионном законодательстве преждевременно, слишком горячая тема. Но правительство серьезно давит».