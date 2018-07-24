Пенсионную реформу скорректируют, но придумают новый налог на старость

После выступления Владимира Путина с критикой задуманной правительством пенсионной реформы стало ясно, что ее стратегия будет скорректирована. Но ее разработчики из НИФИ Минфина придумали новые добровольно-обязательные поборы с работающих.

Как рассказали «Аргументам недели» несколько парламентских источников, смысл второго этапа ограбление работающего населения в аккумулировании средств так называемого ИПК - индивидуального пенсионного капитала (дополнительных отчислений на старость) на счетах единственного якобы негосударственного пенсионного фонда, который будет управляться близкими к некоторым членам правительства людьми.

«Это будет новый этап попытки создания накопительной части пенсии. Как нам пока неофициально пояснили в НИФИ Минфина, каждый работающий гражданин страны, в том числе индивидуальные предприниматели, самозанятые и прочие, получающие доходы граждане должны вкладывать в ИПК до 6% от своего дохода. Так как добровольно это будут делать немногие, то сейчас прорабатываются различные, так сказать, «околозаконные меры» для стимулирования таких отчислений. Вполне возможно, что будет внесен и законопроект об обязательности таких платежей по аналогии с известным «законом о тунеядцах». Если у тебя нет официально подтвержденного дохода, то все равно изволь отдать 6% с МРОТ», - говорит один из экспертов профильного комитета Госдумы.

По его словам, «такой проект собираются внести еще до конца года, чтобы он поэтапно начал работать с 1 января 2019 года. Но многое зависит от реакции общества и, главное, от реакции президента на повышение пенсионного возраста. Если «съедят» это, то «съедят» и добровольно-принудительный ИПК».

Опасения экспертов вызывает и идея, что новые отчисления планируется аккумулировать в единственном якобы негосударственном пенсионном фонде. «Предполагается, что он будет работать по так называемому прямому закону (похожему на законы о Роснано или Сколково). Причем под видом свободы бизнеса в него заложат массу ограничений по проверкам контролирующих органов и других форм отчетности перед государственными структурами. Мол, контроля ЦБ будет достаточно. То есть все граждане страны будут отчислять свои деньги, но их сохранность и возврат фактически никто не гарантирует», - поясняет эксперт.