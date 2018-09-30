Собчак может назначить Шнурова главой комитета по культуре Санкт-Петербурга

Ксения Собчак прокомментировала свое возможное участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году и возможных членах городского правительства, которые будут работать в ее команде. По словам Собчак, у которой есть опыт политика - она была кандидатом в президента РФ на выборах, она не исключает для возможность избираться петербургским губернатором. Ксения Собчак не исключает участия в губернаторских выборах в Петербурге

В программе "Центральное телевидение" на НТВ Ксения Собчак рассказала, что если она сможет победить на выборах губернатора, то лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров подошел бы на пост руководителя комитета по культуре. Ведущий программы предложил Ксении представить, как бы выглядели посты в её Instagram, если бы она действительно возглавила город на Неве.

На экран вывели картинку, где Собчак сидит за столом с музыкантом и подписью: "На встрече с главой комитета по культуре Санкт-Петербурга Сергеем Владимировичем Шнуровым".

По оценке Ксении Собчак, он был бы прекрасным человеком, который бы возглавил этот комитет. "Я реально так считаю — он умнейший, интеллигентнейший человек", – сказала она.

В последнее время сети заполонили слухи о беременности Ксении Собчак. Как она объяснила, по ее мнению, "было бы нечестно идти на президентские выборы беременной". "Представляете, я бы стала президентом РФ. Получается, на три года декретный отпуск на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы получала. Поэтому, видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", – заявила Собчак.