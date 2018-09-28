Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе незаконно ввезённая в Россию продукция в Кирове, сказочная соляная пещера под Екатеринбургом, контрафактные товары в торговых центрах Самары и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери собака проникла в школу и покусала двух учеников. Пострадавшим детям оказана первая медицинская помощь, одного из мальчиков отвезли в больницу для дополнительной обработки раны. Сообщается, что у обоих детей - укусы рук, пишет Афанасий-бизнес. Предположительно, это домашняя собака, она могла напасть на детей от испуга.

Каждый пятый почтальон в России оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом. За год Почта России увеличила количество МПКТ с 10 тыс. до 24 тыс. Благодаря расширению числа МПКТ в месяц количество принимаемых с их помощью платежей увеличилось более чем в 2 раза. В настоящее время ежемесячно с использованием МПКТ принимается около 4 млн платежей от населения. В Камчатском крае используется порядка 30 мобильных терминалов, пишет Полуостров Камчатка.

Голый мужчина бегал по рельсам в Новосибирске. Мужчина, на котором из одежды были только носки, бегал по железнодорожным путям, клал голову на рельсы и не осознавал, где находится. Видеозапись с ним выложили в социальных сетях очевидцы. Об этом пишет НДН.инфо. Он не смог ответить ни на один вопрос и явно не понимал, что он делает.

Более тонны санкционных груш, перцев и шампиньонов уничтожили в Кирове. Как сообщает Новый вариант, незаконно ввезённую в Россию продукцию нашли на плодоовощной базе в областном центре. Эксперты зарегистрировали хранение 1,193 кг: 221 кг свежего перца и 9 кг шампиньонов происхождением Литовская Республика, 3 кг персиков из Эстонии.

Под Калининградом нашли 2 фронтовых штурмовика Ил-2 и останки членов экипажа погибших в 1945 году. Под Калининградом найдены два фронтовых штурмовика Ил-2, а также останки четырех членов экипажей боевых машин, погибших в марте 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Об этом пишет НИА Калининград с ссылкой на ТАСС.

В районе города Екатеринбурга находится сказочная соляная пещера. Многометровые подземные тоннели - достопримечательностям России, однако увидеть это рукотворное чудо могут только специалисты. Есть опасность прорыва газов или обрушение сводов пещер, отмечает Vestiural.

В торговых центрах Самары выявили около 3000 товаров с признаками контрафактности. На прилавках торговых центров «Московский» и «Юность» были обнаружены товары, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, Converse. Ассортимент для продажи предлагался разнообразный: обувь, одежда, сумки, сообщает SamaraToday. Товар был изъят.

В минувшую субботу состоялось празднование 241-летия краевого центра – День Ставропольского края. Как пишет Ставропольский Репортер, праздник по доброй традиции открылся на Аллее Почётных граждан, где стоят пилоны самых известных личностей – ставропольцев, оставивших свой яркий след в истории города. С главной сцены ставропольцев поздравили почётные гости мероприятия.