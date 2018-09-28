СБУ готовится совершить химатаку на Украину как в Ливии
28 сентября 2018, 14:33 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на военных объектах и объектах химической промышленности на Украине. Заявление о планирующейся украинскими спецслужбами химатаке на территории Украины распространило военное ведомство ДНР. Таковы были данные разведки.
«Для большей реалистичности запланированных мероприятий, вводится в заблуждение высшее военное руководство Украины», — сообщил представитель военного командования официального Донецка журналистам: «Нам достоверно известно об информировании представителями СБУ по данному вопросу командования ООС, в том числе С. Наева».
Возможной целью теракта названа провокацию экологической катастрофы. Что-то подобное происходило в Ираке и Ливии.
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