Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на военных объектах и объектах химической промышленности на Украине. Заявление о планирующейся украинскими спецслужбами химатаке на территории Украины распространило военное ведомство ДНР. Таковы были данные разведки.

«Для большей реалистичности запланированных мероприятий, вводится в заблуждение высшее военное руководство Украины», — сообщил представитель военного командования официального Донецка журналистам: «Нам достоверно известно об информировании представителями СБУ по данному вопросу командования ООС, в том числе С. Наева».

Возможной целью теракта названа провокацию экологической катастрофы. Что-то подобное происходило в Ираке и Ливии.