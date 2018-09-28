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ТОП-3 самых крутых политических телеграм-канала по версии "Аргументов недели"

28 сентября 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

ТОП-3 самых крутых политических телеграм-канала по версии "Аргументов недели"
pixabay.com

Что вы знаете о мессенджере  Telegram? Наверняка, слышали о бесконечных судебных разбирательствах между его создателем Павлом Дуровым и Роскомнадзором, видели облетевшие весь мир изображения играющего бицепсами Дурова на фоне какого-то водопада в тот самый период, когда ажиотаж вокруг «телеги» был очень  серьезным.

Этот спор, кстати, обнажил давнюю проблему российского общества, эдакую социокультурную пропасть между «отцами и детьми», где отцы явно не симпатизировали непонятному ресурсу, в который не пускают ФСБ, а молодое поколение, наоборот, пребывало в революционно-романтическом угаре любви и обожания к «последнему островку свободы» в «Мордоре», (как любят выражаться некоторые пользователи фейсбука).

 Вокруг этой экосистемы, которая уже, как и многие другие обособилась, стала отдельной метрополией со своими законами и порядками, собрались не простые люди – это московские интеллектуалы, креативный класс, но не из тех, что на последний пятак попивают кофеек в Жан-Жаке, а люди, кажется, посолиднее.

Если пользователь фейсбука – это среднестатистический московский  креакл, бегающий с просьбами подписать бесконечные петиции, то, кажется в Telegram собралась тусовка посерьезней. На сегодняшний день Телеграм – это кроссплатформенный месенджер с ежемесячным количеством пользователей по всему миру в 200 миллионов человек. Ежедневно аудитория Telegram  увеличивается на 600 тысяч человек.  А южнокорейские правительственные планы по наблюдению за месенджерами вообще вынудили в 2014 году многих граждан перейти на использование этого ресурса.

Telegram резко отличается от многих месенджеров и соцсетей, к которым мы привыкли, но в то же время его можно использовать и как соцсеть и как месенджер. Например, в нем нет ленты новостей, как в фейсбуке или вконтакте, но есть публичные каналы, в нем  полностью отсутствует обратная связь, вы не сможете узнать,  кто прочитал ваш текст. Для многих это является минусом, но кто-то наоборот называет это преимуществом мессенджера.   Крупные политические Telegram-каналы, например, стали уже вполне влиятельными медиа, их цитируют авторитетные СМИ, их посты ежедневно мониторят сотрудники АП.  Мессенджер, несмотря на многочисленные препоны, растет, пусть хоть и не так быстро.

Наш корреспондент Аурен Хабичев изучил самые популярные политические телеграм-каналы и подготовил для нас подборку из трех самых интересных.

 Караульный

Слоган: Медиа – наша рефлексия.

Адрес канала: t-do.ru/karaulny 

Если вы читаете политические телеграм-каналы, то, конечно, вы подписаны на Караульного.  Его название, кстати,  полным образом отражает его формат. Ведь что должен делать военнослужащий, поставленный на это ответственное задание? Правильно, зорко наблюдать и не пропускать ничего важного. Именно потому что важное становилось частью контента этого телеграм-канала, Караульный стал главным политическим каналом-агрегатором в телеграме.  Агрегируя информацию с сотен ресурсов, перебирая огромный объем  новостей, сплетен, догадок и фактов, Караульный умеет профессионально отсеивать недостоверное и скучное и изредка делится инсайдерской информацией от своего имени, когда таковая у него появляется.  Читая его посты, понимаешь, что каждый перепост  - это не просто перепост, а информация с важной политической подоплекой, содержащая некие посылы. Это несложно проследить, если ты имеешь отношение к данной повестке. Вообще, в подборе информации чувствуется авторская рука профессионала, который долгие годы то ли вращался в околополитических кругах, то ли вообще политику создавал.

Караульный  был одним из первых в Telegram. Он  был создан 5 января 2017 года. В  июле этого же года  число подписавшихся достигло 10 000,  к концу 2017 года их было  уже 41 500, а на сегодняшний момент эта цифра уже достигает 82 487 подписчиков. Как админы всех телеграм-каналов, админ Караульного – это тайна, покрытая мраком. Этим, пожалуй, и интересен телеграм. Будучи очень известным, ты можешь быть анонимным. Как-то так. СМИ  писали о том, что это  гражданин РФ средних лет, состоящий в браке и связанный как с PR-технологиями, так и с медиа.

Есть некоторые обрывочные факты, которые можно найти в открытом доступе. Например в интервью телеканалу 360tv админ Караульного сообщил,  что в  редакции канала работает несколько  человек — это журналисты, силовики, чиновники, медиатехнологи.  А аудитория у них  самая разная —это и студенты, и менеджеры из офисных кубиклов и опенспейсов, и чиновники высшего ранга, и силовики, и топ-менеджмент коммерческих компаний. В заключении хочется привести слова Алексея Венедиктова, которые он сказал о Караульном:

«Караульный – один из немногих каналов, без которых невозможно представить себе Телеграм, пока он существует. Наблюдаю»

 Кремлевский мамковед

Слоган: Российская политика и бизнес. Серьезно и с юмором. Все как есть.

Адрес канала: t-do.ru/kremlin_mother_expert

Описание канала уже заставляет обратить на него внимание. Канал, который, как следует из его описания, «неплохо разбирается в мемах, перестановках в здании на Красной площади, располагает инсайдами и слухами из Администрации Президента». Мало того, что он завоевал славу одного из самых цитируемых политических телеграм-каналов России, так еще и  прочно удерживается в ТОП-25 блогов в Telegram по просмотрам. На сегодняшний день Кремлевского мамковеда читают уже 75870 человек и эта цифра продолжает неуклонно расти. Кремлевский мамковед – эдакая глыба среди политических телеграм-каналов. Недавно сам Алексей Венедиктов в эфире РБК упомянул среди прочих телеграм-гигантов, Кремлевского мамковеда.   Создатели ресурса в эфире телеканала 360tv признались, что их проект изначально не планировался как что-то серьезное, они  не думали, что их  будут цитировать федеральные СМИ и депутаты. В первую очередь это был проект о политике для молодежи.

«Мы объясняем серьезные вещи, сложную аналитику и инфоповоды понятным и легким языком» - пояснили создатели канала журналистам.

Стоит отметить, что это, пожалуй,  лучшая самопрезентация, которая в полной мере отражает деятельность Кремлевского мамковеда. Ведь Кремлевский мамковед – один из тех каналов, контент которого может понять и студент и домохозяйка и политолог с ученой степенью. Авторы канала сумели создать такую атмосферу, что в его контент органично вплетаются и серьезные политические материалы и мемы и картинки и, куда же без него, мат.

«Наша аудитория – 70 процентов крутых ребят и 30 процентов обычных ребят» - делится со мной в переписке кто-то из  Кремлевского мамковеда.

Мамковед периодически делает репосты с других каналов, но это если что-то совсем уж важное. Если попытаться опрелделить какую миссию видят в своем творчестве авторы канала, то, скорее всего – это интерпретация тех или иных политических событий, умение аналитически, но доступно рассказать о тонкостях взаимоотношений вечно враждующих консерваторов и либералов.

С тех пор, как авторитет канала начал неуклонно расти, средщи его подписчиков появились журналисты, продюсеры и редактора, что, конечно, отразилось на контенте. Он, очевидно, стал серьезней. Аудитория «Мамковеда» сейчас состоит на 70% процентов из молодых людей и на 30% - из представителей СМИ.

  Дабл Ять

Слоган: Первый онлайн-переводчик междустрочного текста из ведущих и ведомых СМИ.

Адрес канала: t-do.ru/otsuka_bld

Читая этот канал, кажется, говоришь с остроумным собеседником, полным сарказма и умеющем задеть самые болевые точки. Уверен, многие СМИ, катком по которым прошелся Дабл Ять, испытывали то же самое. Авторы канала могут так раскрыть всю подноготную тех или иных «ведущих или ведомых» изданий и так подать контент, приправив его массой язвительных и скабрезных шуток, что, кажется, после этого можно сворачивать лавку и сбегать из страны  под покровом ночи. «Это самый крутой политический стеб на просторах телеграм (на самом деле это так). Судя по их постам, ребята не боятся вообще никого, у них нет запретных тем, фамилий,  и «блоков» - поэтому читать их троллинг над сильными мира сего – одно удовольствие. В общем, каналов много, но Дабл Ять такой один» - пишет про них конкурирующий ресурс.

Идея канала, как рассказали в интервью его создатели,  в общем, довольно простая.

«Когда каждый день читаешь кучу новостей, от которых хочется только материться, возникает желание как-то высказаться на эту тему»

«У нас нет задачи рассказать что-то раньше других. У нас нет никаких тайных инсайдов (ну почти). Поэтому нам бы хотелось, чтобы канал воспринимался как остроумный и в меру язвительный собеседник, с которым можно порефлексировать о происходящем. Судя по отзывам читателей, у нас это получается – сообщает Дабл Ять телеканалу 360tv.

Что касается их отношений со СМИ, которые часто становятся предметом их памфлетов, в целом, как признается Дабл Ять, претензия, конечно, не к СМИ, а к системе отношений, которая сформировалась в обществе в последние несколько лет. Системе, в которой есть «своя правда» и все остальное. Жесткое игнорирование иных точек зрения и не менее жесткая милитаризованная пропаганда. Вообще, канал, который читает уже 123452 подписчика, на который успели сослаться уже почти все СМИ, поражает умением говорить с юмором о довольно серьезных вещах. Это, пожалуй, и есть веяние  нового времени, новых медиа. Без юмора современные медиа, как и вообще, люди, вряд ли проживут долгую и счастливую жизнь.

Напоследок хочу привезти пример из колонки главного редактора Дабл Ять, личность которого, конечно, никому неизвестна:

«Проект Дабл Ять является полностью независимым и не имеет "покровителей" ни на тёмной ни на светлой стороне. Дорогие "покровители"! Если к вам приходят люди и утверждают, что контролируют канал Дабл Ять - бейте их палкой по голове и прогоняйте навсегда из своих кабинетов. Прошу считать это официальным заявлением».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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В Санкт-Петербурге два посетителя кафе погибли после прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге два посетителя кафе погибли после прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком. Происшествие случилось в ночь на пятницу, 28 сентября, в доме под номером 20 на Измайловском проспекте с Северной столице.

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