МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра

Сотрудники МЧС в пятницу, 28 сентября, выпустили предупреждение для жителей и гостей Москвы. Согласно последней информации, в течение сегодняшнего дня в столице ожидается резкое усиление ветра.

Специалисты отмечают, что в пятницу в городе будут идти дожди. Ветер будет западным и юго-западным, а его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, передает ТАСС.

Гражданам напоминают, что от ветра не следует укрываться под деревьями, рекламными конструкциями, рядом с остановками общественного транспорта или недостроенными домами. Автомобили рекомендуется переставить в гаражи или в другие места, рядом с которыми нет шатких конструкций.