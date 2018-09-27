Сердюков приказывал выгнать из госпиталя генерала Романова, взорванного в Чечне

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков приказывал выгнать из военного госпиталя генерала Анатолия Романова, взорванного в Чечне в 1995 году. 27 сентября генералу Анатолию Романову исполнилось 70 лет.

23 года назад Романов был командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне.

Мощный взрыв прогремел 6 октября 1995 года на площади Минутка. Радиоуправляемый фугас заложили под машину генерала. Романов был весь изранен. Он впал в кому. Военные врачи провели несколько операций. Все эти годы за мужем ухаживает жена Лариса. Помогали друзья. Они навещали Романова, разговаривали с находящимся в забытье генералом, рассказывали о том, что происходит в жизни. Сейчас наблюдается улучшение состояния Романова.

По словам жены генерала, Анатолий все понимает, выражает свои эмоции. Родные и друзья генерала выполняли все рекомендации врачей.

Сегодня вечером в студии программы "Пусть говорят" собрались сослуживцы Анатолия Романова и его супруга. Журналист Андрей Караулов вспомнил, что в какой-то момент экс-глава Миноброны Анатолий Сердюков заявил, что лечение Анатолия Романова в госпитале обходится слишком дорого.

Лариса Романова подтвердила, что израненного мужа, благодаря друзьям, перевели в другой госпиталь.

Супруга генерала проводит с ним каждый день все эти годы.