Сотрудники медиахолдинга «Гранада Пресс» привились от гриппа

Сегодня сотрудники медиахолдинга «Гранада Пресс» приняли участие в массовой вакцинации от гриппа которую для всех работников челябинских СМИ организовали коллеги из пресс-службы минздрава области.

То что, массовая вакцинация приносит результат, говорят исследования. Так в прошлом году 41 процент жителей Южного Урала получили вакцину, и заболеваемость гриппом в начале этого года значительно снизилась. Если в 2017 году в период с января по март было зарегистрировано 907 случаев болезни, то в 2018 году их количество снизилось до 107. Для подготовки к предстоящему сезону простуд планируется привить не менее 45 процентов жителей области.

Специалисты напоминают, что привиться от гриппа можно, обратившись в поликлинику к участковому врачу.