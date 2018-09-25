Грудинин подал иск к ВГТРК на 1 рубль

Глава подмосковного ЗАО "Совхоз им. Ленина", экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал в Савеловский суд Москвы иск к Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Грудинин об аресте его акций в Совхозе имени Ленина: "это ни о чем просто"

Поводом стала передача "Прямой эфир" от 12 июля, в которой сообщили сведения о бракоразводном процессе Грудинина, которые истец назвал недостоверными. Грудинин требует компенсацию от ВГТРК в один рубль.

В пресс-службе компании эту информацию не комментируют.

Павел и Ирина Грудинины прожили в браке более 30 лет, пара венчалась в церкви. У них два взрослых сына и четверо внуков.