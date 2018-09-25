Строительство школ и детских садов под жестким контролем

Комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства кубанского парламента по поручению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко провел выездное совещание на двух объектах строительства в Краснодаре. В ходе работы в поселке Пригородном председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев, его заместитель Батырбий Тутаришев и депутат Юлия Алешкевич обсудили низкие темпы возведения блока начальных классов на 400 мест на территории школы №81 и рассчитанного на 280 мест детского сада.

Вместе с парламентариями на месте будущих учреждений побывали также представители органов исполнительной власти края, городской администрации и генподрядчиков. Особое внимание депутатов к этим строительным работам не случайно – здания возводятся за деньги, выделяемые в рамках подпрограммы «Жилище» региональной госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Данный вопрос поставлен на жесткий контроль профильного комитета ЗСК в связи с отставанием в реализации программы.

Во время объезда Владимиром Лыбаневым и Батырбием Тутаришевым были даны консультации подрядчикам, сотрудникам департаментов строительства краевой и городской администраций. А также высказаны требования по исправлению сложившейся ситуации. Члены комитета рекомендовали ликвидировать отставание в графиках проводимых строительно-монтажных работ и завершить возведение объектов в установленные сроки без потери качества.