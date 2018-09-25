В Москве атмосферное давление обновило минимум 1957 года

Сегодня, 25 сентября, показатели атмосферного давления в российской столице обновили рекорд, державшийся с 1957 года. Рекордно низкое давление принес в Москву глубокий циклон, находящийся поблизости.

«Во вторник, 25 сентября, утром атмосферное давление на метеостанции ВДНХ понизилось до 731,1 миллиметров ртутного столба. Был перекрыт прежний суточный минимум давления, составлявший 731,3 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд принадлежал 1957 году», - сообщили «Метеоновости».

Впрочем, синоптики, обещают, что в течение дня атмосферное давление в столице подрастет. Ранее метеорологи рассказали, когда в Москве закончится дождь, и уточнили, когда москвичи могут ждать третью волну бабьего лета.